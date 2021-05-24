بالأسعار .. أفضل 5 سيارات SUV داخل الكويت.. صور

استطاعت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام أن تنال شهرة واسعة داخل اسواق السيارات العربية، لما تحتويه من تجهيزات خاصة بكل علامة تجارية، إلى جانب المساحة العائلية، و الارتفاع المناسب عن مستوى الأرض، بالاضافة إلى وسائل الأمن و السلامة و عناصر التحكم أيضًا.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعرا و مواصفات أفضل 5 سيارات SUV داخل الكويت لـ موديلات 2021.

– فورد اسكيب موديل 2021

زودت السيارة بمحرك قوي سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، مع 373 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة، بينما تستمد أوامر التسارع عبر نماقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة فورد سكيب موديل 2021 في الكويت بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل S 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 6,700 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SE 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 8 ألاف دينار.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SE AWD 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 11,200 دينار.

– نيسان باثفايندر موديل 2021

تستمد نيسان باثفايندر موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 271 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 192 كم/ساعة، بينما تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم، خلال فترة زمنية تتراوح بين 7.5 إلى 8 ثوان.

و يبلغ سعر السيارة نيسان باثفايندر موديل 2021 داخل الكويت بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل S 2WD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 9,749 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SV 4WD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 11,749دينار.

– شيري تيجو 7 موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 145 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تقدر بـ 185 كم/ساعة، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تتراوح بين 10.5 إلى 11.5 ثانية.

و تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 داخل دولة الكويت بقيمة قدرها 6.300 دينار.

– سوبارو XV موديل 2021

حصلت السيارة على محرك رباعي الاسطوانت، يولد قوة قدرها 148 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 196 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 187 كم/ساعة، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكي من طراز CVT، حيث يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 10.7 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة سوبارو XV موديل 2021 بقيمة قدرها 8.199 دينار كويتي.

– ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021

تعتمد مونتيرو على محرك بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 219 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 281 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 داخل السوق الكويتي للسيارات بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX 2WD BASE 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 7,500 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 4WD MID PLUS 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 8,499 دينار.

الفئة الثاثلة أوتوماتيك موديل GLX 4WD HIGH LINE 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 9,299 دينار.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GLX 4WD FULL OPTION محرك 3000 سي سي بسعر 9,499 دينار.