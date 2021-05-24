قرحة شديدة في العين .. عرض جديد يصيب مرضى كورونا خلال الموجة الثالثة

قال الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، إن المصريين متقدمون في علاج الفطريات، مضيفا أن أغلب أنواع الفيروسات ليس لها علاج ومنها أمراض الإيدز.



وأضاف السمرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ليس من المتوقع وجود علاج سريع لفيروس كورونا المستجد، والذي يضرب العالم حاليا، لافتا إلى أن الأدوية التي تحتوي على كورتيزون تقلل مناعة الإنسان.



وأكد أستاذ طب وجراحة العيون، أنه لا توجد حالات فطر أسود في مصر، مشيرا إلى أن قرحة شديدة تحدث في العين لبعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.



وأكمل الدكتور، أنه أنصح المواطنين عدم تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب، مستدركا أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بوابات لانتشار الوصفات الطبية الخاطئة.