أحمد موسى: الصحة العالمية أعلنت عن مرض جديد أكثر خطورة من كورونا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من مرض خطير أكثر خطورة من فيروس كورونا.



وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن الفطر الأبيض والأسود والأصفر مرض خطير يزعج العالم حاليا، مشيرا إلى أن 300 مليار يورو حجم خسائر ألمانيا في جائحة كورونا.



وأكد مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن مصر تستورد قمح وذرة وفول صويا بـ 6 مليارات دولار، ومصر أكبر دولة في العالم تستهلك القمح، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ينظر للمستقبل ووضع خطة لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ عام 2014 والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بإنشاء صوامع القمح، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات عملاقة في هذا الصدد، والدولة عادت بكل قوتها في عهد الرئيس السيسي.