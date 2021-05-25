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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab S7 FE القادم من سامسونج

تسريبات مصورة تكشف
تسريبات مصورة تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab S7 FE

كشفت تسريبات مصورة عددا من مواصفات جهاز تابلت Galaxy Tab S7 FE القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بعدما تم رصده من على صفحة متجر فى ألمانيا ما يؤكد صدروه قريبا. 


وبحسب موقع The Verge فإن جهاز التابلت Galaxy Tab S7 FE من سامسونج بشاشة من نوع TFT LCD قياس 12.4 بوصة، إضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل، مع كاميرا خلفية دقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش  LED، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية.
 

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وسيعمل جهاز التابلت Galaxy Tab S7 FE من سامسونج بمعالج من نوع Snapdragon 750 SoC للفئة المتوسطة من شركة كوالكوم، الذى يعطى أداء جيدا، مع ذاكرة تخزين عشوائى 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت مع بطاقة microSD إضافة إلى دعم قلم S Pen الذكى.


وسيحتوى جهاز تابلت Galaxy Tab S7 FE من سامسونج على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما سيمكن من شحن البطارية فى وقت قليل، إضافة إلى دعم الجهاز لتقية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

وسيبلغ سعر جهاز التابلت Galaxy Tab S7 FE من سامسونج بسعر حوالى 790 دولار أمريكى أى ما يعادل 12.500 جنيه مصرى.  

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