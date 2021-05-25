في يوم أفريقيا.. حين امتلكت القارة السمراء 10 آلاف دولة على مدار 400 سنة

يحتفل أبناء القارة السمراء، اليوم الثلاثاء 25 مايو، بذكرى ما يعرف بـ «يوم أفريقيا» المعروف سابقا بيوم الحرية الأفريقية ويوم التحرير الأفريقي، وهو الاحتفال السنوي بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، الذي تم تخصيصه في 5 مايو 1963.

يوم أفريقيا

وبرغم تحويل المنظمة لاحقا إلى الاتحاد الأفريقي في 9 يوليو 2002 في ديربان، جنوب أفريقيا، إلا أن يستمر الاحتفال بالعطلة في 25 مايو في مختلف البلاد في القارة الأفريقية وللأفارقة في جميع أنحاء العالم.

ويرصد «صدى البلد» تاريخ القارة السمراء من القرن التاسع حتى القرن الثامن عشر، حيث امتلكت إفريقيا ما قبل الاستعمار ربما ما يصل إلى 10 آلاف دولة ونظام حكم مختلف، وتميزت بالعديد من أنواع التنظيم السياسي والحكم، وشملت هذه المجموعات العائلية الصغيرة الصيادين وجامعي الثمار مثل شعب سان في جنوب إفريقيا .

وتضمنت أيضا مجموعات أكبر وأكثر تنظيماً مثل مجموعات العشائر العائلية للشعوب البانتو الناطقة في وسط وجنوب وشرق إفريقيا، وهي مجموعات عشائرية شديدة التنظيم في القارة الأفريقية، ومنها ممالك الساحل الكبيرة، ودول ومدن وممالك مستقلة مثل مملكة أكان، ايدو ، اليوروبا ، و الإيبو في غرب أفريقيا ؛ و السواحيلية المدن التجارية الساحلية جنوب أفريقيا .

الدول الحاكمة

بحلول القرن التاسع الميلادي ، امتدت سلسلة من الدول الحاكمة، بما في ذلك أولى ولايات الهوسا، عبر مناطق السافانا الواقعة جنوب الصحراء من المناطق الغربية إلى وسط السودان، وأقوى هذه الدول كانت غانا ، غاو ، و الإمبراطورية كانم برنو التي تدهورت في غانا في القرن الحادي عشر، لكن خلفتها إمبراطورية مالي التي عززت الكثير من غرب السودان في القرن الثالث عشر، يعدما اعتنق حاكمها كانم الإسلام في القرن الحادي عشر.

وفي مناطق الغابات في ساحل غرب إفريقيا ، نمت الممالك المستقلة مع تأثير ضئيل من المسلمين في الشمال، حيث تأسست مملكة نري في القرن التاسع تقريبًا وكانت واحدة من أوائل مملكة نري، وهي أيضًا واحدة من أقدم الممالك في نيجيريا الحالية وكان يحكمها "إيزي نري"، الذي اهتم بالبرونزيات وتم العثور عليها في بلدة الإيبو-أوكوا في القرن التاسع.

ومن ضمن الممالك القديمة أيضا، مملكة "إيف" التي تعد تاريخياً أولى دول أو ممالك مدينة اليوروبا وكانت خاضعة لحكومة تحت قيادة أوبا كهنوتي أي ملك أو حاكم بلغة اليوروبا، وكان يُطلق عليه اسم أوني إيفي.

وتمت الإشارة إلى مركزه ومقتنياته باعتبارها مركز ثقافي وديني رئيسي في غرب إفريقيا وكذلك للتقاليد الفريدة التي اتبعها في النحت البرونزي الفريد من نوعه، وكان حكام هذه المملكة حينها يسيطرون على عدد كبير من دول وممالك اليوروبا وغير اليوروبا، وكانت مملكة فون في داهومي واحدة من المجالات التي لا تنتمي إلى يوروبا ولكنها كانت تحت سيطرة أويو.

انتشار الإسلام

في تلك الفترة أيضا كانت البربر سلالة من الصحراء التي تنتشر على مساحة واسعة من شمال غرب أفريقيا وشبه الجزيرة الأيبيرية في القرن الحادي عشر، وقاموا ببناء هلال و ومعقل وكانوا مجموعة من العرب البدو من قبائل من شبه الجزيرة العربية الذين هاجروا غربا عبر مصر بين القرن الحادي عشر والثالث عشر، وأسفرت الهجرة عن مزيج من العرب والبربر، حيث كان السكان المحليين،والثقافة العربية استوعبت عناصر من الثقافة المحلية، في إطار توحيد الإسلام.

بعد تفكك مالي ، أسس زعيم محلي يُدعى سوني علي (1464-1492) إمبراطورية سونجاي في منطقة وسط النيجر وغرب السودان وسيطر على التجارة عبر الصحراء، واستولى علي تمبكتو في عام ، وحرص على بناء نظامه على عائدات التجارة والتعاون بين التجار المسلمين، وجعل خليفته أسكيا محمد الأول (1493-1528) الإسلام هو الدين الرسمي ، وبنى المساجد ، وجلب علماء جاو المسلمين ، بما في ذلك المغيلي، مؤسس تقليد هام من الدراسات الإسلامية السودانية الأفريقية.

وبحلول القرن الحادي عشر ، ظهرت بعض الدول، مثل كانو ، جيجاوا ، كاتسينا ، و جوبير - وانخرطت هذه الدول في التجارة، وخدمة القوافل ، وتصنيع السلع. حتى القرن الخامس عشر، وكانت هذه الدول الصغيرة على أطراف الإمبراطوريات السودانية الكبرى في ذلك العصر.

آثار الممالك الأفريقية القديمة

من الآثار البرونزية في نيجيريا