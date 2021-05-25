الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ253 شهيدا بينهم 66 طفلا

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى 253 شهيدا، من بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، بالإضافة إلى 1948 جريحا.

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فتح معبر كرم أبو سالم، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء؛ وذلك لمرور المواد الغذائية إلى قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل قررت فتح مساحة الصيد في قطاع غزة، اليوم، الساعة 6 صباحًا، لمسافة 6 أميال بحرية.

وقالت إذاعة "كان" الإسرائيلية، إن تلك المرة هي الأولى منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي سيتم فيها توسيع مساحة الصيد، وإدخال المساعدات الإنسانية.



فيما أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه سيتم إدخال عتاد طبي من الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم، ودخول ناشطين في منظمات إغاثة وصحفيين أجانب إلى القطاع من معبر بيت حانون.