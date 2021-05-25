عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 حيل سريعة لخفض حرارة الجسم بسرعة بدون أدوية

صدى البلد

 أطعمة عديدة تساعد فى تقليل  حرارة الجسم والاستمتاع بموسم الصيف دون أي آثار خطيرة خاصة مع ارتفاع الحرارة إليك أبرزها جربيها بنفسك يقدمها موقع pharmeasy

1 اللبن.

 يمكن أن يساعد شرب اللبن الرائب يوميًا أو ربما مرتين في اليوم على تهدئة جسمك. جرب شرب كوب من اللبن البارد لاستعادة طاقتك وتبريد جسمك بشكل طبيعي.

أطعمة خارقة تساعد على ترطيب الجسم بسرعة مذهلة

6 أنواع من الأطعمة لخفض حرارة الجسم هذا الصيف

2: الصبار .

 إنه لا يتحكم في درجة حرارة جسمك فحسب ، بل يمنحك العديد من الفوائد للجهاز الهضمى يمكنك إضافة النعناع إلى اللبن الرائب  أو ماء الليمون  

3: البطيخ.

 

 يصل الماء الموجود في شرب البطيخ إلى 92٪ ، مما يساعد على منع الجفاف والحفاظ على برودة الجسم. إذا تم تناوله بانتظام ، يمكن أن يساعد في التحكم في حرارة جسمك.

4: الخيار.


 يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء. كما أنه مليئ بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد المشاكل الشائعة التي تواجهها خلال فصل الصيف أو عندما تزداد حرارة جسمك. لا يستخدم الخيار بشكل شائع في السلطات فحسب ، بل يستخدم أيضًا في علاجات الوجه المكثفة لتهدئة العينين. نظرًا لاحتوائه على 95٪ من الماء 

4: الفلفل الحار.

 

 الكابسيسين هو العنصر النشط الموجود في الفلفل الحار. عند استهلاكه ، فإنه يرسل رسالة إلى الدماغ تشير إلى أن جسمك يرتفع من درجة حرارة الجسم ويتعرق أكثر من المعتاد ،

5: ماء الليمون .


أظهرت الأبحاث أن الليمون الغني بفيتامين سي يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم. يمكنه أيضًا ترطيب الجسم وتزويده بالأكسجين للمساعدة في تحسين الطاقة والشعور بالانتعاش خلال فصل الصيف.اعصري نصف ليمونة ، أضيفي رشة ملح ونصف ملعقة صغيرة سكر (حسب ذوقك) وامزجيها بالماء البارد.

حرارة الجسم درجة حرارة الجسم خفض درجة حرارة الجسم اللبن الرائب شرب اللبن الرائب الجفاف

موضوعات متعلقة

احترس.. أطعمة ترفع درجة حرارة الجسم في الصيف وتسبب مشاكل صحية

لهذا السبب.. تناول البطيخ يوميا في رمضان

يحمي من أمراض الصيف.. تعرف على فوائد تناول التفاح

5 فوائد صحية غير متوقعة للتفاح .. تعرف عليها

فى الصيف.. أطعمة عليك تجنبها تماما والابتعاد عنها

فوائد تناول ثمرة من الجزر يوميا.. تعرفى عليها

فوائد صحية لتناول كوب شاى أخضر بالنعناع على الريق..تعرف عليها

علاج نزلة برد الصيف بطرق طبيعية ومختلفة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

العثور على جثث 5 أشخاص قتلوا برصاص غامض في ولاية أوهايو الأمريكية

عدم تشغيل العداد الأبرز..عقوبات وغرامات 20 مخالفة بقانون المرور الجديد

رئيس الوزراء يفتتح المجمع الصناعي الجديد لمجموعة العربي

الإجمالي 27 مليون حالة.. الهند تسجل 196 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الرى: رفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

سولشاير يعلن قائمة مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بتر ساقه.. خروج شريف دسوقي من المستشفى

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

ضرائب واكتئاب ومرض .. الأيام الأخيرة في حياة إسماعيل يس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن 16 منطقة بالقاهرة.. أماكن وتفاصيل

الإمارات.. نداء عاجل من السلطات بشأن طقس اليوم

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

ads

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ