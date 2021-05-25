ليبيا: مسئول صحي يتوقع توجه البلاد نحو مناعة القطيع ضد كورونا

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا أخذت تتناقص في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن حملة التطعيمات تسير بوتيرة جيدة.

وأضاف النجار في تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض، أن أعداد الإصابات تتناقص يوميًا، مستشهدًا بتسجيل آخر إحصائية للحالات الإيجابية نسبة 8% من الحالات المشتبه بها، وهي أقل نسبة مسجلة حتى الآن.

وأوضح أن الوضع الوبائي مازال مستقرًا وهادئًا وفي تحسن مستمر، وأن مراكز العزل تعمل بأريحية دون ضغط عليها، وسط ترقب لما يشهده العالم من تفاقم وبائي إلى جانب دول الجوار، ما قد يؤثر على ليبيا.

وذكر النجار أنه “من ضمن التعليلات المتعلقة بهدوء الوضع الوبائي في ليبيا أننا ربما نسير تجاه مناعة القطيع”، لافتًا إلى أن حملة التطعيمات تكاد تصل إلى مائتي ألف مطعم ضد كورونا.

وأكد مدير المركز أن حملة التطعيمات تسير بوتيرة مرضية وممتازة جدًا وفقًا، للإمكانيات المتاحة، ووفقًا لعدد جرعات التطعيم المتوفرة وسوف نسرع الحملة كلما أتيحت لنا إمكانية ذلك.