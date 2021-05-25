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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدعاء بيغير القدر ..أحمد زاهر يدعوا لدلال عبد العزيز بالشفاء

صدى البلد

‬شارك الفنان احمد زاهر متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنانة دلال عبد العزيز مطالب بالدعاء لها حتي يتم شفائها من فيروس كورونا المستجد. 
 

وكتب احمد زاهر قائلا " ‬‏‪ ‬‏‪الدعاء يغير الاقدار..لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.. اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين. اللهمّ ألبس الفنانه العظيمه دلال عبد العزيز  ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيها. أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية. اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفها أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.ارجوا قراءة الفاتحة للمغفور له بإذن لله الاستاذ سمير غانم "
 

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما، مشيرة إلى أن استقرار حالتها في حد ذاته أمر جيد، ونرجو الدعاء لها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «مفيش جديد في حالة دلال .. وياريت الناس تدعو لها لأنها أطيب وأجدع واحدة في الدنيا».  

وأوضحت نهال أن نقابة المهن التمثيلية تتابع مع الفنان شريف دسوقي من أول يوم، لافتة إلى أن النقابة حاولت أن يتلقى العلاج داخل القاهرة، ولكنه رفض وأصر على العلاج في الإسكندرية.

وكذبت عنبر، ما يتردد عن ان النقابة لم تقف معه، قائلة« النقابة هي من تكفلت بكافة المصاريف الخاصة بعملية الفنان شريف دسوقي».

وأكد طبيب الفنانة دلال عبد العزيز أن حالتها مستقرة تماما، ولكنها تحتاج لدعوات المحبين، حيث لم تشهد تحسن ملحوظ ولا زالت في مرحلة غير مطمئنة.

كانت أنباء انتشرت خلال الساعات الماضية تشير إلى تدهور حالة الفنانة الكبيرة، وهو ما نفاه طبيبها الخاص، مشيرا إلى أن سلبية مسحتها الخاصة بفيروس كورونا لم تؤثر على وضعها الصحي بشكل إيجابي حتى الآن.

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