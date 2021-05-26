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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المتحدة" تكشف تفاصيل علاج الفنان شريف الدسوقي.. فيديو

المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات للشركة المتحدة والمتحدث الرسمي، إننا عندما وجدنا حالة الفنان شريف الدسوقي؛ درسناها بواسطة “صندوق مخاطر العاملين”، وبحثنا ما هو المطلوب؛ لدعمه، بغية التكفل بحالته.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” أن الدعم لكل العاملين بمجال الإعلام ليس فقط أبناء شركة المتحدة.

 

وتابع الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات للشركة المتحدة والمتحدث الرسمي، أن اهتمام الشركة وتكفلها بعلاج الفنان شريف الدسوقي ينبثق من اهتمام الرئيس السيسي الأكبر بالحالة.

 

وأشار صالح، إلى أننا أنشانا- في إطار تطوير المؤسسة- صندوق مخاطر العاملين في الإعلام بوجه عام، وليس فقط قاصرا على العاملين في “المتحدة”؛ لدعم كل العاملين في مجال الإعلام.

 

الرئيس السيسي المتحدث الرسمى العمليات المتحدة عمليات

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