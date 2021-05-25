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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

كليب حبيبي لـ عاصي الحلاني وابنه الوليد يتخطى 2 مليون مشاهدة

عاصي الحلانى
عاصي الحلانى

حقق كليب حبيبي، للفنان عاصي الحلاني، وابنه الوليد، أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 مايو الماضي. 

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بسبب فلسطين ..الجمهورغاضب ويهاجم المطرب عاصي الحلاني

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عاصي الحلانى يهنئ الأمة الإسلامية بـ عيد الفطر

كليب حبيبي، لـ عاصي الحلاني، وابنه الوليد، من كلمات: نزار فرنسيس، الحان: عادل العراقي، توزيع: طوني سابا، ايقاعات: سليمان دميان، ستديو: سابا، ماستر : محمد مقهور. 

 

كلمات أغنية حبيبي، لـ عاصي الحلاني، وابنه الوليد

حبيبي حبيبي
منين الله بيتلي ياك 
شو حلوه الدنيا وياك 
يا عالم عاشق ملاك 
اي والله عاشق ملاك
غيرك ما بعشق حدا 
انت صوتي والصدى
وانت يا عطر العمر 
وانت عالورد الندى
 

حبيبي حبيبي 
حبي العينك ما ينقاس 
يا ساكن قلبي وبالي 
الدنيا وكل شي فيها 
ناس ما يغلى حدك غالي 
 

حبيبي حبيبي                                                 
حبيبي يا نور العيون                                          
بقلبي وروحي انا فديتك                                                                   
حبي لك فاق الجنون

أزمة عاصي الحلاني بسبب فلسطين 

وكانت حالة من الضيق انتابت المطرب اللبنانى عاصى الحلانى بسبب التعليقات السلبية التى انهالت عليه عقب إعلانه عن طرح ألبومه الغنائى «كل الفصول» حيث رأى البعض أن موعد صدوره غير مناسب بسبب الأحداث الفلسطينية ولكن لم يعلق الحلانى لأن مواعيد نزول الألبومات هو أمر يعود لشركة الإنتاج وليس له دخل به.


بعد غيابه فترة عن ساحة إصدار الألبومات الغنائية لفترة تصل الى أربعة أعوام، يعود فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إلى الساحة بألبوم جديد يحمل اسم “كل الفصول” يصدره في عيد الفطر المبارك بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتات والمرئيات”.

وأكد عاصي الحلاني أنه اختار أغنيات جديدة تماماً، بالإضافة الى احتفاظه بأغنيات من اللون الشعبي الذي يحبّه به الجمهور أيضاً بهدف إرضاء كافة الأذواق.

وأنهى عاصي الحلاني منذ فترة تصوير أغنية ديو تجمعه مع نجله الوليد الحلاني بعنوان “حبيبي”. وسيبصر الكليب النور في العيد كمقدّمة لألبوم “كل الفصول”.

الديو كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل عراقي، وتوزيع طوني سابا، ايقاعات سليمان دميان. والكليب تم تصويره في دبي تحت إدارة المخرج أحمد منجد.

نشر الفنان عاصى الحلانى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه التهنئة إلى الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال عاصى : “عيد فطر مبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والأمان وكل عام وأنتم بخير”. 

كليب حبيبي كليب حبيبي الوليد عاصي الحلاني مطرب الفنان عاصي الحلاني المطرب موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب

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