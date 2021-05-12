عاصي الحلانى يهنئ الأمة الإسلامية بـ عيد الفطر

نشر الفنان عاصى الحلانى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه التهنئة إلى الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال عاصى : “عيد فطر مبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والأمان وكل عام وأنتم بخير”.

عاصى يهنئ كارول سماحة وهاني شاكر

هنأ الفنان عاصي الحلاني، الفنانين هاني شاكر وكارول سماحة بعد اغنيتهما المشتركة.



وكتب الحلاني عبر حسابه بتويتر قائلا "شكرًا للرائعة ‎#كارول_سماحة وشكرًا للفنان الرائع الصديق ‎#هاني_شاكر على هالعمل المتكامل كل ما عم اسمعكم بحس الفن بعدو بألخير بالتوفيق دائمًا باذن الف مبروك لشركة ‎"



وعلى طريقة « One story» أو الحكاية الواحدة، جمعت المخرجة بتول عرفة بين أمير الغناء العربي هاني شاكر، وكارول سماحة في كليبين شكرا وبقالي كتير حيث ظهر كل منهما كـموديل في كليب الآخر.



وعملت بتول عرفة على دمجها كقصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، فللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجددًا من خلال الكليب ويشارك كموديل أيضا للمرة الأولى في كليب " شكرًا" للفنانة كارول سماحة، ليقدما سويًا عملين مختلفين.



وأشارت بتول عرفة، إلى أن هاني شاكر وكارول سماحة تجمعهما كيمياء في الغناء والتمثيل وأيضا من العوامل المشتركة بينهما خفة الظل، لافتة إلى أن هاني شاكر وكارول سماحة تجمعهما كيمياء في الغناء والتمثيل وأيضا من العوامل المشتركة بينهما خفة الظل.



ويذكر أن كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي ، والكلبين فكرة وإخراج: بتول عرفة.

صورة مع زوجته وابنه

وكان عاصى الحلانى نشر صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عاصي الحلاني في أحد الأماكن العامة رفقة زوجته كوليت بولس وابنهما الوليد بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

كشف المغني اللبناني عاصي الحلاني، عن أكثر الأشياء التي يحبها في زوجته، مؤكدًا أنها سيدة في المطبخ ورائعة لكن ليس بالدرجة الكافية.



وأضاف "الحلاني" خلال لقائه في برنامجه "اللايف من الدوبلكس" المذاع على قناة on، أن يطلق على زوجته اسما مستعارا يدعي "كولا"، متابعا أنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت لهذا لا تجيد الطبخ بشكل احترافي.



وتابع الفنان اللبناني، أن الشيء الذي من الممكن أن يغضب زوجته هو أنه يرفع صوت التلفاز عندما يشاهده، مشيرا إلى أنهما في النهاية كل منهما يذهب إلى غرفة.



وأكمل الفنان، أنه لا يقوم بالغناء أثناء الاستحمام، مضيفا أن زوجته لم تغضب على هدية أحضرها لها.