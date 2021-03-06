عاصي الحلاني يخطف الأنظار بصحبة زوجته وابنهما الوليد

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عاصي الحلاني في أحد الأماكن العامة رفقة زوجته كوليت بولس وابنهما الوليد بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.



كشف المغني اللبناني عاصي الحلاني، عن أكثر الأشياء التي يحبها في زوجته، مؤكدًا أنها سيدة في المطبخ ورائعة لكن ليس بالدرجة الكافية.



وأضاف "الحلاني" خلال لقائه في برنامجه "اللايف من الدوبلكس" المذاع على قناة on، أن يطلق على زوجته اسما مستعارا يدعي "كولا"، متابعا أنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت لهذا لا تجيد الطبخ بشكل احترافي.



وتابع الفنان اللبناني، أن الشيء الذي من الممكن أن يغضب زوجته هو أنه يرفع صوت التلفاز عندما يشاهده، مشيرا إلى أنهما في النهاية كل منهما يذهب إلى غرفة.

