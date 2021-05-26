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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام صيف 2021

للإيجار .. 10 صور من العرض الخاص لفيلم خالد الصاوي الجديد

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أقيم مساء أمس الثلاثاء 25 مايو، العرض الخاص لفيلم «للإيجار» للفنان خالد الصاوي، وذلك بأحد السينمات في مول العرب، بتواجد عدد كبير من صناع العمل. 

وتواجد عدد كبير من نجوم العمل العرض الخاص، حيث تواجد عصام السقا وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعدد كبير من صناع السينما. 
 

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خالد الصاوي على رأسهم.. نجوم فيلم للإيجار في العرض الخاص له

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للكبار والصغار.. خالد الصاوي يروج لفيلم للإيجار

وأكد محمد الحمادي شريك إنتاج الفيلم مع محمد دياسطي في بيان صحفي، أن الفيلم سيتم انطلاق عرضه رسميًا اليوم الأربعاء على أن يتم طرحه بدول الخليج الأسبوع المقبل.


وأضاف أن الفيلم حقق ردود أفعال طيبة بعد عرضه خاصة أنه شارك في مهرجان دولي مهم مثل مهرجان الأقصر وحصد على جوائز. 


وكشف خالد الصاوي أنه سعيد بالتجربة وأن الفيلم نوعيته مختلفة بعيدًا عن الأعمال التجارية وأن مخرجه إسلام بلال قدّم صورة جيدة جدًا وأن دوره كان مختلفاً

 عما ظهر به من قبل .

 

ملخص أحداث فيلم للإيجار

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض. 

 

أبطال فيلم للإيجار

فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وانتاج مشترك بين محمد حمادي ومحمد دياسطي. 

وانتاج فني اسامة يوسف ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كلاً من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف. 

 

بوستر فيلم للإيجار

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للفيلم والذي تصدره كل من خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، في إطار تشويقي، حيث اقتصر على صورتهما وبجانبهما كلمة للايجار وهو ما مفهوم وطبيعة قصة العمل الكوميدي. 

الجدير ذكره أن فيلم للإيجار هو ثالث أعمال شركة بيرد آي السينمائية بعد أن قامت من قبل بإنتاج فيلمي "لا تراجع ولا استسلام" للنجم أحمد مكي و فيلم "سيما علي بابا" لمكي أيضًا عام 2011، ويعد هذا العمل شراكة بين المنتج و المخرج الكويتي محمد الحمادي بجانب المنتج محمد دياسطي. 

 

عرض فيلم للإيجار بمهرجان الأقصر

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضور جمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضر من صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال، وعدد من ضيوف العمل. 
 

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