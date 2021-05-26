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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيم كاردشيان ترفض دفع مرتبات العاملين بالمنزل

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

كشفت العاملات في منزل نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، أسرارًا جديدة عما يتعرضن له في منزلها، ومنها “بُخلها الشديد” و"عدم التزامها في دفع رواتبهن الشهرية".

 

ووفقا لشبكة "nbc" الإخبارية، لم تدفع كيم النفقات اللازمة للعاملات في منزلها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أو توفير فترات راحة قانونية للعمال الذين يقومون بتنظيف وصيانة المنزل، حسبما زعموا في دعوى قضائية، أقيمت يوم الإثنين.

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ولم يذكر المدعون السبعة، رقمًا بالدولار يسعون للحصول عليه من نجمة "Keeping up with the Kardashians"، وقالوا: "الأمر محل الجدل، باستثناء الفائدة التي تتجاوز 25000 دولار"، وفقًا للدعوى المدنية التي تم رفعها في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا.

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريب معلومات من منزل كيم كاردشيان، حيث اتهمها العمال بحجب 10% من رواتبهم للضرائب، وقالت الدعوى- التي رفعها محامي لوس أنجلوس فرانك كيم- إن المدعين لم يتلقوا أي رواتب.

 

وأضاف: "ولم يتم الدفع لهم في فترات الدفع المعتادة، ولم يحصلوا على وجباتهم وأوقات الراحة المطلوبة، ولم يتم توفير وسيلة لتسجيل جميع ساعات عملهم، لم يُدفع لهم جميع ساعات عملهم ، ولم يتم تعويضهم عن نفقات العمل ، ولم يُدفع لهم جميع أجور العمل الإضافي ، ولم يُدفع لهم أجورهم عند إنهاء العمل".

 

ومن المعروف أن كاردشيان، البالغة من العمر 40 عامًا، تدير إمبراطورية للإعلام ومستحضرات التجميل والملابس، وفي وقت سابق من هذا العام، تم إدراجها في قائمة المليارديرات في مجلة “فوربس” لأول مرة.

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