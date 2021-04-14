كيم كارداشيان تتعاون مع الصحة العالمية في حملة بشأن كورونا

لتشجيع الناس على البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي ، تعاونت كيم كارداشيان مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ؛ أعلنت أن لعبة الفيديو التي تحمل اسمها ستقدم مكافآت خاصة.

تعد هذه المبادرة جزءًا من حملة منظمة الصحة العالمية "Play Apart Together" ، التي انضمت إليها صناعة ألعاب الفيديو ، لتعزيز التباعد الجسدي من خلال الأحداث الخاصة على الإنترنت والفعاليات الحصرية والأنشطة والمكافآت.

وقالت كيم علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر"فخور بدعمWHO من خلال تقديم مكافآت خاصة في لعبتي! يمكنك المشاركة في حملة #PlayApartTogether بلعب دور Kim Kardashian: Hollywood.

وكتبت كيم على تويتر: "الصحة العقلية مهمة جدًا في الوقت الحالي ويمكنك أن تكون مبدعًا أثناء البقاء في المنزل".

تم إطلاق لعبة Kim Kardashian: Hollywood في عام 2014 لنظامي التشغيل iOS و Android . إنها لعبة لعب الأدوار حيث يتعين على اللاعب زيادة شهرته وسمعته. "انضم إلى Kim Kardashian في مغامرة السجادة الحمراء في Kim Kardashian: Hollywood! اصنع شخصية مشهورة تطمح لترتقي إلى مستوى الشهرة والثروة! "