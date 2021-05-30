عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كريم تضاعف تبرعات العملاء لصالح برنامج الغذاء لدعم أهل فلسطين

صدى البلد

أعلنت شركة كريم عن إطلاقها لمبادرات، فى إطار دعمها للقضية الفلسطينية، وفى ظل إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إطلاق خدمة جديدة تمكن عملاء كريم  من التبرع مباشرة لدعم جهود الإغاثة التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية، فضلا عن قيام الشركة بالتبرع بمبالغ مساوية لتبرعات العملاء بشكل تلقائى، عبر تطبيق كريم.

 

كما قررت كريم أيضا بتوفير خدمة أخرى فى ذات السياق تجعل عملاء كريم قادرين على استبدال النقاط على برنامج المكافآت الخاصة بهم بمبالغ يتم توجيهها للتبرع لبرنامج الغذاء العالمي في فلسطين بشكل فوري، وذلك ايضا من خلال التطبيق.

 

واستمرارالجهود شركة كريم على المستوى الإقليمي، وبشكل منفصل عن الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، قدمت  الشركة دعما مباشرا لجميع الكباتن النشطين في غزة، عقب تعليق الخدمات فى غزة بشكل مؤقت من جراء الهجمات، يتضمن أرباح أسبوعين من دخل السائقين، والتى ساهم في تجميعها  الزملاء الموظفين بالشركة، فضلا عن تعاون الشركة مع بنك دم محلي في غزة لتوفير رحلات مجانية من وإلى مقر بنك الدم للعملاء الراغبين  بالتبرع بالدم.

 

وأعلن الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة كريم، مدثر شيخة " إحدى قيمنا الأساسية في شركة كريم  تقوم على مبدأ دفع عجلة التقدم في منطقتنا. منذ إطلاق شركة كريم فلسطين في عام 2017 ، سعينا جاهدين لخلق فرص عمل لكسب مصدر دخل لشعب فلسطين."

 

وأضاف شيخة "منذ أن بدأت الأزمة ، اتخذنا خطوات فورية لدعم زملائنا الكباتن في غزة الذين لم يتمكنوا من العمل. نحن الآن بصدد إطلاق حملة أوسع على تطبيق الشركة في جميع الأسواق التي نعمل بها لجمع الأموال لدعم جهود برنامج الغذاء العالمي. تشجيعا لعملائنا على العطاء بسخاء، وسنضاعف التأثير عبر التبرع بمبلغ مساوي لتبرعات عملائنا ".

 

الجدير بالذكر أن عملاء شركة كريم في باكستان والأردن والكويت والعراق ومصر والإمارات العربية المتحدة ولبنان يمكنهم الإطلاع على خيارات التبرع الجديدة وخيار استرداد المكافآت في التطبيق ببساطة عن طريق تنزيل أحدث إصدار من تطبيق كريم (Careem App) من Apple App Store أو Google Play أو عبر تنزيل مباشر لتطبيق  Android من موقعنا.

ترشيحاتنا

غموض حول مشاركة أفشة أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

الرى: الانتهاء من تأهيل1717 كيلو متر من الترع

قناة السويس : خفضنا التعويض المطلوب من السفينة “إيفيرجيفن” إلى 550 مليون دولار فقط

بعد حكم القضاء الإداري .. حالة واحدة تعيد مرتضى منصور رئيسا للزمالك

طرق مختلفة لـ حدوث وانتقال عدوى كورونا.. تعرف عليها

الرئيس السيسي: مصر حريصة على مقدرات الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرة خير.. الحكومة تتوقع التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية 2021

التعليم : تأجيل امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي المصابين بكورونا للدور الثاني

التموين : زيادة سعر زيت التموين بداية من أول يونيو..التفاصيل

بعد الجدل السائد .. الموقف القانونى لخوض مرتضى منصور انتخابات الزمالك

غدا.. انتهاء قرار غلق المحال العامة والمطاعم في التاسعة مساء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء إيقافه لمدة 4 سنوات

أول رد فعل من اللجنة الأولمبية بعد قرار إلغاء وقف مرتضى منصور

بسبب تهنئته لـ الأهلي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور ورئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: عودة رئيس الأركان إلى مصر بعد جولة أفريقية لتعزيز التعاون العسكري.. فيديو وصور

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات رنا رئيس

رئيس الوزراء البريطاني يجري مع العامة للحاق بالقطار.. فيديو

أثارت ذعر السكان.. بريطانيا تشهد تفشي الفئران الضخمة داخل المنازل بسبب الإغلاق|صور

فيديو

فيديو جراف.. درة تستعد لاستقبال مولودها.. أجمل الفنانات الحوامل 2021

فيديوجراف.. جدل حول علاقة أسما شريف منير بطليقها الأول

جند آلاف الجواسيس.. من هو ديفيد بارنيا رئيس الموساد الجديد ؟ فيديوجراف

فيديوجراف.. النهضة وأسباب أخرى.. لماذا تلجأ مصر لـ تحلية مياه البحر ؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ