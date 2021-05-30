كريم تضاعف تبرعات العملاء لصالح برنامج الغذاء لدعم أهل فلسطين

أعلنت شركة كريم عن إطلاقها لمبادرات، فى إطار دعمها للقضية الفلسطينية، وفى ظل إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إطلاق خدمة جديدة تمكن عملاء كريم من التبرع مباشرة لدعم جهود الإغاثة التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية، فضلا عن قيام الشركة بالتبرع بمبالغ مساوية لتبرعات العملاء بشكل تلقائى، عبر تطبيق كريم.

كما قررت كريم أيضا بتوفير خدمة أخرى فى ذات السياق تجعل عملاء كريم قادرين على استبدال النقاط على برنامج المكافآت الخاصة بهم بمبالغ يتم توجيهها للتبرع لبرنامج الغذاء العالمي في فلسطين بشكل فوري، وذلك ايضا من خلال التطبيق.

واستمرارالجهود شركة كريم على المستوى الإقليمي، وبشكل منفصل عن الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، قدمت الشركة دعما مباشرا لجميع الكباتن النشطين في غزة، عقب تعليق الخدمات فى غزة بشكل مؤقت من جراء الهجمات، يتضمن أرباح أسبوعين من دخل السائقين، والتى ساهم في تجميعها الزملاء الموظفين بالشركة، فضلا عن تعاون الشركة مع بنك دم محلي في غزة لتوفير رحلات مجانية من وإلى مقر بنك الدم للعملاء الراغبين بالتبرع بالدم.

وأعلن الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة كريم، مدثر شيخة " إحدى قيمنا الأساسية في شركة كريم تقوم على مبدأ دفع عجلة التقدم في منطقتنا. منذ إطلاق شركة كريم فلسطين في عام 2017 ، سعينا جاهدين لخلق فرص عمل لكسب مصدر دخل لشعب فلسطين."

وأضاف شيخة "منذ أن بدأت الأزمة ، اتخذنا خطوات فورية لدعم زملائنا الكباتن في غزة الذين لم يتمكنوا من العمل. نحن الآن بصدد إطلاق حملة أوسع على تطبيق الشركة في جميع الأسواق التي نعمل بها لجمع الأموال لدعم جهود برنامج الغذاء العالمي. تشجيعا لعملائنا على العطاء بسخاء، وسنضاعف التأثير عبر التبرع بمبلغ مساوي لتبرعات عملائنا ".

الجدير بالذكر أن عملاء شركة كريم في باكستان والأردن والكويت والعراق ومصر والإمارات العربية المتحدة ولبنان يمكنهم الإطلاع على خيارات التبرع الجديدة وخيار استرداد المكافآت في التطبيق ببساطة عن طريق تنزيل أحدث إصدار من تطبيق كريم (Careem App) من Apple App Store أو Google Play أو عبر تنزيل مباشر لتطبيق Android من موقعنا.