الغرفة التجارية بالجيزة: إنشاء مقر بالعياط والتنسيق على آخر بالوراق

تعاقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة على مقر جديد بـ مدينة العياط بجنوب الجيزة وذلك لتقديم الخدمات للتجار هناك.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشامل لغرفة الجيزة التجارية والتوسع في مختلف مدن ومراكز المحافظة تيسيرا على التجار من أعضاء الجمعية العمومية.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن التعاقد على مقر جديد بمدينة العياط ليكون مقرا رابعا للغرفة بخلاف المقر الرئيسي بميدان الجيزة ومقر السادس من أكتوبر ومقر البدرشين.

موضحا أن التوسع فى انشاء مقرات في مختلف أنحاء المحافظة نظرا لأن المحافظة لها امتداد اكثر من مائة كيلومتر طولي وقطاع طولي منه علي شريط النيل وتضم اكثر من 20 مركزا ومدينة وحيا ولذلك فأنها تعد من المحافظات مترامية الأطراف ولذلك بحثت الغرفة التخفيف على أعضاء الجمعية العمومية بتوفير مقرات في أماكن مختلفة موضحا أن عدد أعضاء الغرفة وصل إلى 250 ألف تاجر.



وأوضح إمبابي في بيان للغرفة أنه وفقا للاتفاق المبرم مع جامعة القاهرة فإنه من المقرر أن يشرف مركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة على التجهيزات الأخيرة والذي من المقرر بدء تشغيله لخدمة الأعضاء خلال من شهر أغسطس القادم.



وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن خطة الغرفة في التوسع وتخصيص مقرات جديدة فإنه من سيتم التعاقد على مقر اخر بمدينة الوراق لخدمة شمال المحافظة وخدمة أعضاء الغرفة من هناك.

