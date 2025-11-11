قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
محافظات

طلاب جنوب سيناء يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة آدم حنين للفنون

الرسمة الفائزة بالمركز الاول
الرسمة الفائزة بالمركز الاول
ايمن محمد


​حققت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء إنجازًا جديدًا بحصولها على مركزين على مستوى الجمهورية في المسابقة الفنية السنوية "الرسم والنحت" تقام هذه المسابقة للعام التاسع على التوالي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وتنفيذ الدكتورة رباب عبد المحسن، مستشار التربية الفنية.
​أعلنت أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية بالديوان، أن مؤسسة آدم حنين هي مؤسسة مصرية عالمية، مشيرةً إلى وجود متحف يحمل اسم هذا الفنان العالمي في محافظة الجيزة.
​وكشفت الفحام عن تفاصيل المراكز المحققة:
​حصول الطالب أحمد محمد أشرف من مدرسة محمود ناجي الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، على المركز الثاني في مسابقة "قريتي" لفرع النحت. تُقام هذه المسابقة للعام الرابع على التوالي، وقد أشرف عليها معلم المادة نبيل إسماعيل، وموجه التربية الفنية بإدارة الطور التعليمية  عادل أحمد حمد الله.
​كما حصلت الطالبة كارمن هاني محمد من مدرسة شرم برايم، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، على المركز الثالث في المسابقة ذاتها. أشرفت على الطالبة معلمة المادة دعاء البنا، وموجه التربية الفنية بإدارة شرم الشيخ نيفين وهيب.
​من جانبه، قدم عادل عتلم، مدير مديرية تعليم جنوب سيناء، التهنئة لتوجيه التربية الفنية بالمديرية ولموجهي ومعلمي التربية الفنية في المحافظة، لحصول المديرية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. وأكد مدير المديرية على الأهمية القصوى لممارسة الأنشطة التربوية ودورها في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، مشددًا على ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.
 

