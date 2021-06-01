ادعم "مو".. صوّت لـ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن الموسم المنقضي، والتي شهدت تواجد محمد صلاح.

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح ( ليفربول) - كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد) - جاك جريليش ( أستون فيلا) - هاري كين ( توتنهام) - ماسون ماونت ( تشيلسي) - توماس سوسيك ( وست هام).

محمد صلاح احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، برصيد 22 هدفا، خلف هاري كين مهاجم توتنهام متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.

توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، موسم 2017 - 2018.

يمكنك التصويت لـ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، من خلال هذا الرابط