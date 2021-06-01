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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 4931 محضرا بحملات مرافق مكبرة في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، عددا من الحملات على مدار شهر مايو الماضي بمناطق متفرقة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
 

تمت أعمال الحملات تحت إشراف اللواء  أشرف منير  نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار  وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق و ضباط المرافق بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المحلية.

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وأسفرت الحملات عن تحرير 4931 محضر تضمنت 693محضر أشغالات،384محضر نظافة عامة  ، 419محضر مضبوطات متنوعة   ، 221محضر لباعة جائلين، 558محضر لعدم ارتداء الكمامة ، و1830 محضر ازالات إدارية ، 83 محضر لمقاهى تقدم شيشة ، 743 محضر لمحال مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 739 بالإضافة الى المشاركة فى 3 حملات مع مديرية الطب البيطري .

 

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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