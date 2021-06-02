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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احنا مش بنلعب دورة رمضانية.. أحمد مجاهد يكشف حقيقة طلب أندية إلغاء الدوري

صدى البلد

نفى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، تهديد أي نادٍ بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الأول، الإثنين، مع أندية المسابقة المحلية.

وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم"،: "لم يحدث تهديد من أي ناد بالانسحاب من الدوري، ولن يستطيع أحد تنفيذ ذلك، حتى لا نزايد، نحن لا نلعب دورة رمضانية".

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وأضاف: "حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قال إنه يرى من تكافؤ الفرص؛ ضرورة إقامة المباريات المؤجلة في الدوري، قبل أن تلعب الأندية أي مباراة أخرى في البطولة".

وأتم أحمد مجاهد تصريحاته: "الجلسة كانت ودية بين كل مندوبي الأندية، والأحاديث كانت لطيفة، ولم يحدث أي تهديد من أي نوع، والعلاقة كانت رائعة، عمليًا لن يستطيع أحد الانسحاب من الدوري".

الزمالك اللجنة الثلاثية الدوري الممتاز اتحاد الكرة أحمد مجاهد إلغاء الدورى

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