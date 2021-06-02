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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: سددنا مستحقات "ساسي" وننتظر الموافقة لفتح حساب التبرعات

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

قال محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة التي تدير  نادي الزمالك، إن مسألة فتح حساب لتلقى تبرعات محبي النادي، للمساهمة في إيجاد مصادر للتمويل؛ مجرد فكرة ضمن أفكار عديدة، لكن المجلس ينتظر موافقة الجهات الإدارية.

وعيَّنت وزارة الشباب والرياضة، مجلسا جديدا لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب.

وأضاف نائب رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "هناك مشاكل مالية بالطبع في الزمالك والجميع يعلمها، لكن الحمد لله المجلس الحالي منذ تسلم الإدارة نجح في تسديد جزء كبير من مستحقات الجميع".

وأردف "كان هناك إنذار مرسل لنادي الزمالك، عن طريق محامي، بخصوص مستحقات فرجاني ساسي، كان من المفترض أن تنتهي المدة يوم الأحد، لكننا وضعنا مستحقات ساسي في حسابه يوم الخميس".

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وأوضح "ساسي لاعب فذ ومهم لنادي الزمالك، لو لم يكن قد وقَّع لنادٍ آخر؛ بالطبع سنتفاوض معه، أولاً؛ من أجل استكمال دوري الموسم الحالي، وثانياً؛ من أجل تجديد تعاقده بشكل كامل".

وأكمل تصريحاته "قميص نادي الزمالك شرف لأي لاعب، لو ساسي لديه الرغبة في الاستمرار واستكمال مشواره معنا، سنتفاوض معه ونعمل بكل قوة في هذا الملف حال لم يكن قد وقَّع واختار ناديا آخر".

واستطرد "يجب أن يكون لدينا أفكار خارج الصندوق بخصوص الموارد، فكرة فتح حساب للتبرع؛ من ضمن الأفكار، وننتظر موافقة الجهة الإدارية، ووقتها إذا كان هناك محب للزمالك يريد التبرع والمساهمة؛ فهذا أمر جيد".

وأشار إلى أن "أعضاء مجلس إدارة الأهلي بينهم رجال بنوك ونحن أصدقاء، العلاقات الطيبة بين الناديين بالتأكيد في صالح الرياضة المصرية، طالما هناك منافسة شريفة بين جميع الأندية فهذا لصالح المنتخبات".

وردا على سؤال: “هل يتفاوض الزمالك مع الأهلي لضم لاعب أو العكس؟”؛ ردَّ محمد الإتربي: "لو هناك علاقة جيدة وشفافية؛ بالتأكيد سيكون هذا لصالح الكرة المصرية".

الزمالك حسين لبيب فرجاني ساسي وزارة الشباب والرياضة الرياضة المصرية

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الزمالك: سددنا مستحقات "ساسي" وننتظر الموافقة لفتح حساب التبرعات

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