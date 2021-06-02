عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان الشهادة الاعدادية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يتفقد سير الامتحانات

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة مرورية صباح اليوم، الأربعاء، على لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها وعدم وجود ما يعكر أجواءها.

 

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، لجنتي مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات ومدرسة الشهيد عبد الرؤوف الصيرفى الابتدائية بإدارة إيتاي البارود التعليمية، ولجنة مدرسة النصر الابتدائية،  ولجنة مدرسة جميل عزيز للتعليم الأساسى بإدارة شبراخيت التعليمية. 

 

تموين البحيرة: حملات مستمرة على الأسواق والثلاجات للتأكد من سلامة المواد الغذائية

النيابة تباشر التحقيق مع المتهم بقتل محفظ قرآن في البحيرة

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ البحيرة وتأكيده على متابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى  ٢٠٢٠ / ٢٠٢١  للشهادة الإعدادية العامة، وتوفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سيرها، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم عن كثافة اللجان ودخول الطلاب من خلال طابور متباعد وتوزيع الكمامات عليهم وإجراء المسح الحراري والتعقيم.

 

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة الهندسة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة، وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

   

وصرح وكيل الوزارة بأن إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ ١٠٣  آلاف و٨٠٣ طلبة وطالبة يؤدون الامتحانات فى ٦٠٦ لجان بالإدارات التعليمية الثمانى عشر، كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية ٥٦٨٥ طالبا وطالبة داخل ٣٦ لجنة، وذوو الاحتياجات الخاصة ٣٩ طالبا وطالبة داخل ٥ لجان.

 

وأكد محافظ البحيرة أنه تتم متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية  لتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة قد تحدث.  

امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالبحيرة محافظ البحيرة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

مدير مستشفى دمنهور يكشف تفاصيل المشاجرة بين أفراد الأمن وأهل مريض

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني .. لينك سريع

بعد شهرين من ارتباطهما.. شاب يكتشف زواج زوجته بالصدفة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني

حقيقة رحيل كارتيرون بنهاية الموسم عن الزمالك

قومي المرأة ينعى الراحلة إيفلين بوريه

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة قرب رحيله عن الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة جديدة فى الأهلي .. تفاصيل إغلاق ملف كريم فؤاد فى إنبي

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

مدبولي يعقد اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا وتثبيت الأسعار

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ