وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يتفقد سير الامتحانات

امتحان الشهادة الاعدادية

أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة مرورية صباح اليوم، الأربعاء، على لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها وعدم وجود ما يعكر أجواءها.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، لجنتي مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات ومدرسة الشهيد عبد الرؤوف الصيرفى الابتدائية بإدارة إيتاي البارود التعليمية، ولجنة مدرسة النصر الابتدائية، ولجنة مدرسة جميل عزيز للتعليم الأساسى بإدارة شبراخيت التعليمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ البحيرة وتأكيده على متابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ للشهادة الإعدادية العامة، وتوفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سيرها، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم عن كثافة اللجان ودخول الطلاب من خلال طابور متباعد وتوزيع الكمامات عليهم وإجراء المسح الحراري والتعقيم.

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة الهندسة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة، وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وصرح وكيل الوزارة بأن إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ ١٠٣ آلاف و٨٠٣ طلبة وطالبة يؤدون الامتحانات فى ٦٠٦ لجان بالإدارات التعليمية الثمانى عشر، كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية ٥٦٨٥ طالبا وطالبة داخل ٣٦ لجنة، وذوو الاحتياجات الخاصة ٣٩ طالبا وطالبة داخل ٥ لجان.

وأكد محافظ البحيرة أنه تتم متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية لتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة قد تحدث.