قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا قال الرئيس السيسي عن السادات في ذكري تحرير سيناء ؟
الرئيس السيسي: أجدد العهد أمام الله وأمامكم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفان لحماية الوطن
اللواء خالد مجاور: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة في كل القطاعات
صلاح على أعتاب معادلة رقم رونالدو في مواجهة ليفربول وكريستال بالاس
بسبب خداع نتنياهو.. مظاهرات إسرائيلية أمام منزل السفير الأمريكي بتل أبيب
بعد أيام قليلة.. موعد صرف معاشات مايو 2026.. الرابط وخطوات الاستعلام
8 أنبياء مروا على أرض سيناء .. الأزهر للفتوى يوضح من هم؟
الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: مصر لا تفرط في ذرة من ترابها
نهاية حرامي الجامع.. قرار عاجل ضد عاطل سرق 3 مراوح من مسجد
13 مترا تحت الأرض.. العثور على قنبلة مدمرة للتحصينات بمحافظة يزد الإيرانية
52.88 جنيها للبيع.. استقرار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت 25 أبريل.. وعيار 21 يسجل 6970 جنيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الزراعة يشهد ختام تدريب11 مبعوثًا أفريقيًا بمعالجة المياه ومكافحة الملوحة

شيماء مجدي

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، احتفالية تخرج عدد من الكوادر الأفريقية المشاركة في البرنامج التدريبي الدولي تحت عنوان: "إدارة معالجة المياه ومكافحة الملوحة"، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء في القارة الأفريقية ونقل الخبرات المصرية في المجالات الزراعية.

ونظم البرنامج المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية المصرية، لمدة اسبوعين.

وخلال حفل الختام، قام وزير الزراعة، بحضور السفير خالد الشاذلي، نائب الامين العام للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية، بتسليم الشهادات للمتدربين البالغ عددهم 11 متدربًا، يمثلون 11 دولة أفريقية، وهي: الجابون، النيجر، تشاد، تنزانيا، جيبوتي، زامبيا، سيراليون، غانا، مالي، موزمبيق، ونيجيريا، حيث أكد على عمق العلاقات المصرية-الأفريقية، مشددًا على أن مصر تضع إمكانياتها وخبراتها الفنية في قطاع الزراعة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في القارة السمراء.

وأكد فاروق على استمرار وزارة الزراعة، من خلال المركز المصري الدولي للزراعة، في تقديم هذه البرامج النوعية التي تساهم في بناء قدرات الكوادر الأفريقية، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية في القارة.

وأضاف وزير الزراعة أن هذه البرامج التدريبية تمثل "جسرًا للمعرفة" يسهم في توحيد الرؤى القارية تجاه قضايا الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن نقل التكنولوجيا المصرية في إدارة الموارد المائية إلى الأشقاء الأفارقة هو استثمار استراتيجي لمواجهة الشح المائي العالمي

 كما شدد الوزير على أن تمكين الكوادر الأفريقية من أدوات الابتكار الزراعي يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق نهضة زراعية شاملة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والمناخية التي تشهدها المنطقة.

ومن جهته قال الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن ذلك البرنامج قد استمر على مدار أسبوعين، وشمل مسارين متوازيين لضمان أقصى استفادة فنية، هما الجانب النظري، حيث  تناول موضوعات حيوية شملت تقنيات معالجة المياه لتلبية احتياجات النباتات، والإدارة المستدامة للتحكم في ملوحة مياه الري، وتحديد المتطلبات المائية لمختلف المحاصيل. 


وأوضح ان المحاضرات قد ركزت على علاقة التربة والمياه والنبات، وتأثير أنظمة الري الحديثة على التوازن المائي، مع فتح باب النقاش لإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل الملوحة في الدول المشاركة، لافتا إلى أن البرنامج تضمن أيضا زيارات ميدانية لمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، حيث شملت: تدريبات عملية على أخذ عينات التربة وتحليلها معمليًا، فضلا عن تفقد محطات تحلية المياه بمحطة "البستان" بمشروع شباب الخريجين في النوبارية، كما تم الاطلاع على تجارب الزراعة في الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مناطق منتجة باستخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في "المزارع النموذجية".

وقال إنه تم أيضا تنظيم جولات سياحية للمبعوثين في محافظتي الجيزة والإسكندرية، شملت زيارة المعالم التاريخية والأثرية، لإطلاع المشاركين على مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي عبر العصور.

الزراعة وزير الزراعة إدارة معالجة المياه مكافحة الملوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

المتهمين

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

مركز احتجاز المهاجرين في تكساس

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا مهدد بالإيقاف قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري .. ما السبب؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

مادورو و زوجته أثناء اعتقاله

قمار بمعلومات سرية.. جندي أمريكي يراهن على اعتقال مادور بـ 400 مليون دولار

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث عند الإفراط في تناول السكر؟.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أعراض صامتة تدل على ارتفاع السكر في الدم .. سبب عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء

حفل زفاف نجل نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر

كبار علماء الأزهر ووزير الصحة ومحافظ القاهرة ومفتى الجمهورية في حفل زفاف نجل نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر

بالصور

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

3 عادات يومية تدمر الجسم ببطء.. أخطر سلوكيات تهدد صحتك

عادات يومية تدمر جسمك ببطء

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد