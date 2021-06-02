محافظ القليوبية يتابع سير العمل فى مشروعات مدينة بنها

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الاداء بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها يرافقه المهندس عبد الستار رئيس مدينة بنها .

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حيث استهل الجولة بتفقد الحديقة المقامة بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا والتي يبلغ تكلفتهما مليون جنيه من الخطة الاستثمارية اذ سيتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة وإقامة برجولات خشبية لتكون متنفسا للمواطنين بالإضافة الى إقامة دورات مياه وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بطريق طابا ومدخل بنها القبلي( المرحلة الثانية)، والتي تم الانتهاء من رصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه و أصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد.

وتابع المحافظ جولته بتفقد اعمال انشاء المرحلة الثانية من ممشي نهر النيل علي الكورنيش حيث وجه المحافظ أيضا بدفع الاعمال والعمل علي مدار 24 ساعة للانتهاء من المشروع باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة علي إنجازه لفتحه امام المواطنين ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع.

اختتم جولته بمتابعة اعمال الرصف التى تتم بشارع مستشفى الامل بطول 400 متر حيث سيتم عمل بلدورات وارصفه وأماكن لانتظار السيارات وتقليل مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الازدحام عن شارع الخدمة الاجتماعية.

وتجدر الإشارة الى ان تكلفة اعمال رصفه بالإضافة الى شارع 10 بالفلل تصل الى 5 مليون جنيه.