عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع سير العمل فى مشروعات مدينة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الاداء بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها يرافقه المهندس عبد الستار رئيس مدينة بنها .

أقرأ ايضا:
مياه القليوبية: الخط الساخن تعامل مع 13 ألف شكوى في 6 أشهر
 

حيث استهل الجولة بتفقد الحديقة المقامة بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول أيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا والتي يبلغ تكلفتهما  مليون  جنيه من الخطة الاستثمارية اذ سيتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة وإقامة برجولات خشبية لتكون متنفسا للمواطنين بالإضافة الى إقامة دورات مياه وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بطريق طابا ومدخل بنها القبلي( المرحلة الثانية)، والتي تم الانتهاء من رصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه و أصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد.

وتابع المحافظ جولته بتفقد اعمال انشاء المرحلة الثانية من ممشي نهر النيل علي الكورنيش حيث وجه المحافظ أيضا بدفع الاعمال والعمل علي مدار 24 ساعة للانتهاء من المشروع باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة علي إنجازه لفتحه امام المواطنين ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع. 

اختتم جولته بمتابعة اعمال الرصف التى تتم بشارع مستشفى الامل بطول 400 متر حيث سيتم عمل  بلدورات وارصفه وأماكن لانتظار السيارات وتقليل مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الازدحام عن شارع الخدمة الاجتماعية.

وتجدر الإشارة الى ان تكلفة اعمال رصفه بالإضافة الى شارع 10 بالفلل تصل الى 5 مليون جنيه.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية بنها القليوبية اعمال الرصف

موضوعات متعلقة

توفير 615 فرصة عمل لشباب الخريجين في القليوبية .. اعرف المواعيد وطريقة التقديم

مياه القليوبية: الخط الساخن تعامل مع 13 ألف شكوى في 6 أشهر

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية..صور

وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات في القليوبية

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني .. لينك سريع

بعد شهرين من ارتباطهما.. شاب يكتشف زواج زوجته بالصدفة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني

حقيقة رحيل كارتيرون بنهاية الموسم عن الزمالك

قومي المرأة ينعى الراحلة إيفلين بوريه

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة قرب رحيله عن الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة جديدة فى الأهلي .. تفاصيل إغلاق ملف كريم فؤاد فى إنبي

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

مدبولي يعقد اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا وتثبيت الأسعار

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ