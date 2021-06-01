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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القليوبية: الخط الساخن تعامل مع 13 ألف شكوى في 6 أشهر

محطة مياه
محطة مياه

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تلقي ورصد واستجابة الخط الساخن لشكاوى المواطنين، خلال النصف الأول من عام 2021 .

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وثمّن مجاهد الدور الذى يقوم به الخط الساخن من خلال جهوده في استقبال ورصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، والمساهمة في حل الكثير منها، مؤكدا أن هذه الجهود المبذولة بهدف خدمة المواطنين محل تقدير واسع.


وأشار مجاهد إلى أن الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استقبل على مدار 24 ساعة، خلال تلك الفترة ٦٩٧٥ شكوى تخص المياه "ضعف ، انقطاع، تسريب، محابس"، بالإضافة إلى ٥٤٣٦ شكوى تخص الصرف الصحي "طفوحات، تسريبات" ٢٣٣ شكوى تخص جودة المياه و٢٠شكوى فى مجال المشروعات و٣٣٦ شكوى تخص أنظمة المحاسبة والدفع  .

 

وأكد أنه يتم استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ،ونجاح التعامل مع هذه الشكاوى بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء .


‎وشدد  على استمرار جهود القائمين على المنظومة بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لزيادة الثقة بين المواطن والشركة.

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