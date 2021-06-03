قطيع من الأفيال تهاجم الصين وتسبب خسائر قيمتها 1.1 مليون دولار

تشهد الصين، ظواهر وأحداث غريبة منها الطبيعي ومنها ما هو من صنع البشر، إذ تعتبر أرض خصبة لإثارة الغرابة والتعجب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "رويترز" البريطانية: يجتاح قطيع من الافيال يضم أكثر من 15 فيلا بريا، مدينة كونمينج الصينية، بعد فشل محاولات السلطات من تغيير مساره مساء أمس، الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن الافيال قطعوا مئات الكيلومترات قادمين من الغابات متجهين نحو إقليم يونان في جنوب غرب الصين.

وعاش القطيع الذي يضم 3 أفيال صغيرة، في محمية طبيعية وقطعوا نحو 500 كيلومتر على الطريق السريع ووسط الحقول والمزارع خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن القطيع اقترب إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف كونمينغ، التي يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين نسمة، بعد ظهر الأربعاء.

ولم يتضح لماذا تتحرك الأفيال شمالاً، التي زاد عددها في إقليم يونان خلال العقود الماضية، لكن تقرير «شينخوا» قال إن الأفيال تواجه ضغوطاً بسبب نقص النباتات التي تتغذى عليها في موطنها بالغابات.

ويمكن أن تظهر صراعات بين القرويين والأفيال بعد أن تترك الحيوانات مناطقها المحمية لتدخل القرى وتأكل المحاصيل

وتقول صحيفة «شينخوا» الصينية إن القطيع تسبب حتى الآن في أضرار تقدر قيمتها بنحو 6.8 مليون يوان (1.1 مليون دولار).

واستخدمت السلطات في إقليم يونان، الواقع على الحدود مع فيتنام ولاوس وميانمار، حواجز الطرق وكميات كبيرة من الطعام في محاولاتها لتغيير مسار الأفيال على مدى الأسابيع الماضية، كما أخلت مناطق سكنية.

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