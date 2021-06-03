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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يزيد من معدل الحرق وخفض الوزن

هدية ربانية لمريض السمنة ... خبير تغذية يعلن مفاجأة عن التوت البري.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن قرار خفض الوزن يدل على النضوج الفكري، لأن هذا القرار يعني أن مريض السمنة بدأ يفكر بشكل صحيح في صحته.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الكورس الدُبل مهم جدًا لخفض الوزن، خاصة وأن الكثير من الناس خرج من شهر رمضان وهو يعاني من زيادة الوزن.

 

ولفت إلى أن الجميع بعد العيد تناول الكحك والبسكويت والكثير من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، لذلك قامت خبيرة التغذية الدكتورة دعاء سهيل، بإعداد كورس الحرق الدُبل، للعمل على زيادة معدل الحرق وخفض الوزن.

وكشف أن هناك 34 كورسًا لخفض الوزن تصلح لكل حالة على حده، موضحًا أن التوت البري مهم جدًا لمريض السمنة، لأنه ينشط نظام الحرق في الجسم، ويعمل على زيادة إنتاج الأنزيم المسؤول عن تكسير الدهون .

كما أن التوت البري يحتوي أيضاً على الكثير من المواد التي تمنع الأكسدة، وهذا يمنع من تصلب الشرايين إلى حد كبير، مما يؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات.

ولفت إلى أن خلاصة الشاي الأخضر تزيد من سرعة حرق الدهون إلى حد كبير، وتمنع من تحول السعرات الحرارية إلى دهون صلبة. 
 

 

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