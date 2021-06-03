محمد صلاح الأبرز.. حسام البدري يرشح 3 لاعبين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد

اختار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الثلاثي الأنسب لدعم صفوف المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو المقررة الصيف الجاري.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2،" لو كنت مكان شوقي غريب كمدير فني للمنتخب الأوليمبي، لاختار الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي المعار من ويست بروميتش الإنجليزي.

ويلعب المنتخب الأوليمبي في مجموعة قوية بالأوليمبياد تضم إلى جانبه الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا ، كما تتيح اللوائح ضمن المنتخبات الأوليمبية لـ3 لاعبين فوق السن لدعم صفوف الفريق.

وتأهل المنتخب الأوليمبي بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو