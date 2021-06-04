مصادرة 4.2 ألف رغيف مدعم قبل تهريبه بالبحيرة

حملات تموينية

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ، حملة تموينية لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بحوزته ٤٢٠٠ رغيف مدعم تم إنتاجه قبل المواعيد المقررة رسميا لبيعها في الأسواق السوداء ، وكذلك ١٢٨ بطاقة تموين مدعم.

تم التحفظ على البطاقات التموينية والخبز المدعم وتسليمهم لديوان مركز شرطة إدكو، وتحرر المحضر اللازم قيد برقم جنح أمن دولة طوارئ، وجاري العرض على النيابة العامة.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة ضد المخابز البلدية عبارة عن الآتي

- محضر غلق مخبز بلدى أثناء فترات العمل الرسمية بدون إذن رسمى.

- محضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات

- محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات

- محضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز

- محضر عدم نظافة أدوات العجن

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الشهر الماضي ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عبارة عن الآتى:-

-تحرير 5 محاضر نقص، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات عجن

- تحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل الرسمية

- محضر غلق مخبز وعدم قيامه بالعمل والإنتاج

تم تحرير التقارير وإرسالها إلى مديرية التموين لتحصيل الغرامات حفاظاً على المال العام.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور و ادكو

أسفرت الحملة عن إجمالي 15 محضر تضمن الآتي :-

- تحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز.

- تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز.

- تحرير محضر عدم الإعلان عن اسم صاحب المخبز و اسم المدير المسؤول ومواعيد التشغيل وسعر الرغيف ووزن الرغيف.

- تحرير محضر عدم نظافة المخبز.