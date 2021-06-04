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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

ديانا كرزون تنتظر طفلها الأول .. ونجوم الفن يقدمون التهاني

ديانا كرزون
ديانا كرزون

تصدرت الفنانة ديانا كرزون، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد توجيها رسالة مؤثرة لزوجها وابنها المنتظر، والإعلان عن حملها.

 

حمل ديانا كرزون 

وكتبت ديانا كرزون، منشورًا عبر انستجرام، تعلن حملها في طفلها الأول، قائلة: «أحببتُ رجل .. هو صديقي و حبيبي .. وقطعه من قلبي .. هو نعمة سأظل اشكر الله عليها .. إني استودعتك زوجي .. و عُمره و عافيته فـ يارب أحفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت .. وها نحن ننتظر طفلنا الأول .. قطعه من قلبنا .. سنحرص عليك جيداً .. سنبقى معك دائمآ». 

واختتمت ديانا كرزون: «ان وقعت سنساندك على اكتافنا .. سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا .. اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا». 

 

النجوم يهنئون ديانا كرزون 

وحرص الكثير من نجوم الفن على تهنئة ديانا كرزون، بمولودها المنتظر، إذ كتبت جومانا مراد والتي كتبت: "الف مبروك ياحبيبتي الله يقومك بالسلامه ويطعمك احلى ذريه"، كما باركت هيفاء حسسين وكتبت: "ما شاء الله مبروك حبيبتي وربي يتمم لك على خير ويسعدكم ويفرح قلبكم بقدوم احلى نونو".

فيما كتبت مواطنتها الفنانة الأردنية صفاء سلطان، تعليقًا لها قائلة: «الله يحميكن ويحفظكن ياعمري وتقومي بالسلامه يا أحلى مامي بالدنيا». 

أما رويدا المحروقي فكتبت: «يا عمري الف مبروك الله يتمم لك على خير و تقومين بالسلامة بإذن الله»، فيما كتبت، هيفاء حسين: «ما شاء الله مبروك حبيبتي وربي يتمم لك على خير ويسعدكم ويفرح قلبكم بقدوم احلى نونو». 
 

زواج ديانا كرزون 

يذكر أن ديانا كرزون احتفلت بزواجها من الإعلامي معاذ العمري في شهر سبتمبر الماضي، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "بسم الله، وعلى بركة الله.. حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه، ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هذا الوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة".

 

 

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