عزل نتنياهو.. رئيس حكومة إسرائيل الجديدة يقترب من كسب الأغلبية في الكنيست

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية اليوم السبت، أن "معسكر التغيير" بقيادة زعيم حزب "يمينا" اليميني نفتالي بينيت ورئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي يائير لابيد الذين ينوا تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة وعزل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو عن الحكم عززوا فرصهم لحصد دعم أغلبية أعضاء الكنيست.

وقالت القناة الـ12 العبرية أن "معسكر التغيير" بقيادة يائير وبينيت سيتمكنوا، من كسب دعم 61 من أصل أعضاء الكنيست الـ120 في التصويت القادم على الثقة للحكومة الجديدة حسب التقييمات الأولية.

وأشار الإعلام العبري إلى أن هناك مخاوف محدودة بشأن إمكانية أن يغير زئيف إلكين، النائب عن حزب "الأمل الجديد" المنشق عن حزب نتنياهو "الليكود"، موقفه فجأة في آخر لحظة ويرفض دعم "معسكر التغيير".

وسيصوت الكنيست على منح الثقة للحكومة الجديدة في 14 يونيو، فيما سيؤدي انشقاق أي من أنصار "معسكر التغيير" إلى فشل مساعي الائتلاف المعارض لنتنياهو والذي يضم ثمانية أحزاب من اليمين والوسط واليسار بالإضافة إلى حزب "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.