عاجل
أخبار التوك شو| وزير التربية والتعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة..ومحافظ الإسكندرية يوجه رسالة لأهالي منطقة نادي الصيد.. العليا للفيروسات: التطعيم يقي من الفيروس بنسبة 80% بسبب طائرة ورقية.. عامود كهرباء يصعق طالب بالسنبلاوين خطف وهتك عرض وقتل.. 3 يوليو أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل ريماس طفلة الدقهلية أخبار التعليم.. ألغاء ندب ملاحظ بمدرسة ناصر فى قنا.. وشوقي: ننصح طلاب الثانوية حل الامتحان إلكتروني وبابل شيت لمصلحتهم استشاري مخ وأعصاب يكشف أعراض خطيرة تدل على الإصابة بـ كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب تناقش 10 طلبات إحاطة خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، عدد ثلاث اجتماعات  يومي الأحد والاثنين والثلاثاء  لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ، تبدأها  غدا الأحد  بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن سرعة البدء في تنفيذ كوبري أعلى محطة السكة الحديد بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
 

  • النائب مصطفى محمود محمد، بشأن إلغاء قطار عادل لبيب الذي كان يبدأ التحرك من محافظة قنا الساعة السابعة صباحاً وأيضاً قطار بورسعيد  سوهاج ،  النائب عادل عامر، بشأن الحاجة إلى توسعة مزلقان السكة الحديد بمدخل خط الشرفاء والمنيرة بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

لجان النواب تناقش موازنات الصعيد والشراكة المصرية السودانية في النيل.. غدا

شكاوى النواب: اشتراك شركات الاتصالات للعملاء في خدمات دون طلبهم أمر مرفوض

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الاثنين القادم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب  حسام الدين عاشور بشأن: 
•إعادة الشئ لأصله بالشوارع الجانبية بعد تركيب الغاز بمدينة أبو النمرس لمحافظة الجيزة.
•سرعة الانتهاء من رصف شارع 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
•انشاء طريق موازى لطريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس نظراً لأهمية هذا الطريق الذى يربط بين طريق مصر/أسيوط الزراعى بطريق المريوطية السياحى.
 

وأيضا طلب إحاطة مقدم من  النائب حازم رياض جوده، بشأن الغاء خط أتوبيس رقم 988 المتوجه من البدرشين حتى جامعة القاهرة ثم رمسيس، وتخفيض عدد سيارات خط الأتوبيس رقم 987 من 5 سيارات إلى سيارة واحدة لنقل كافة المواطنين من البدرشين.

 

كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الثلاثاء القادم ،  طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد ثابت الجمال، بشأن إهمال الشركة المنفذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربى، وعدم اتباعها، إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في العمل مما يتسبب في وقوع حوادث يومية على هذا الطريق.
 

  • النائب محمود السيد محمد، بشأن التعديل في إتجاه محور وسط الدلتا في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة إتجاه مركز كوم حمادة حيث أن المخطط القديم كان سيحافظ على مساحة الرقعة الزراعية بشكل كبير.
     
  • النائب أحمد الشيشينى، بشأن تضرر قرى أبو ريه والصواف ومكايد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من تغيير مسار طريق محور عمروس مما سيتسبب في إهدار جزء كبير من الأراضى الزراعية، الأمر الذى يعد إهدار للمال العام.
     
  • استمرار مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:النائب محمد ثابت الجمال، بشأن إهمال الشركة المنفذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربى، وعدم اتباعها، إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في العمل مما يتسبب في وقوع حوادث يومية على هذا الطريق.
     
  • النائب محمود السيد محمد، بشأن التعديل في إتجاه محور وسط الدلتا في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة إتجاه مركز كوم حمادة حيث أن المخطط القديم كان سيحافظ على مساحة الرقعة الزراعية بشكل كبير.


- النائب أحمد الشيشينى، بشأن تضرر قرى أبو ريه والصواف ومكايد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من تغيير مسار طريق محور عمروس مما سيتسبب في إهدار جزء كبير من الأراضى الزراعية، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام.

مجلس النواب جامعة القاهرة محافظة البحيرة محافظة القليوبية سوهاج السكة الحديد

ترشيحاتنا

قبل اكتشاف علاج لحالتها.. رحلة أنجلينا جولي مع السرطان منذ سنوات

في اليوم العالمي للبيئة.. تعرف على أفضل سيارات صديقة للبيئة

التجارة والصناعة: الصادرات المصرية في عهد السيسي تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد اعتماده من وزير التعليم.. مستند

ننشر جدول الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة .. صور

زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع "ميسي" وكواليس زيارة أوباما للأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

أحمد الطيب يودع فرجاني ساسي ويتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد.. شاهد

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

وزير التعليم : إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي 2022/2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ