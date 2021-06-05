نقل النواب تناقش 10 طلبات إحاطة خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، عدد ثلاث اجتماعات يومي الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ، تبدأها غدا الأحد بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن سرعة البدء في تنفيذ كوبري أعلى محطة السكة الحديد بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.



النائب مصطفى محمود محمد، بشأن إلغاء قطار عادل لبيب الذي كان يبدأ التحرك من محافظة قنا الساعة السابعة صباحاً وأيضاً قطار بورسعيد سوهاج ، النائب عادل عامر، بشأن الحاجة إلى توسعة مزلقان السكة الحديد بمدخل خط الشرفاء والمنيرة بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الاثنين القادم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حسام الدين عاشور بشأن:

•إعادة الشئ لأصله بالشوارع الجانبية بعد تركيب الغاز بمدينة أبو النمرس لمحافظة الجيزة.

•سرعة الانتهاء من رصف شارع 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

•انشاء طريق موازى لطريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس نظراً لأهمية هذا الطريق الذى يربط بين طريق مصر/أسيوط الزراعى بطريق المريوطية السياحى.



وأيضا طلب إحاطة مقدم من النائب حازم رياض جوده، بشأن الغاء خط أتوبيس رقم 988 المتوجه من البدرشين حتى جامعة القاهرة ثم رمسيس، وتخفيض عدد سيارات خط الأتوبيس رقم 987 من 5 سيارات إلى سيارة واحدة لنقل كافة المواطنين من البدرشين.

كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الثلاثاء القادم ، طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد ثابت الجمال، بشأن إهمال الشركة المنفذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربى، وعدم اتباعها، إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في العمل مما يتسبب في وقوع حوادث يومية على هذا الطريق.



النائب محمود السيد محمد، بشأن التعديل في إتجاه محور وسط الدلتا في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة إتجاه مركز كوم حمادة حيث أن المخطط القديم كان سيحافظ على مساحة الرقعة الزراعية بشكل كبير.



النائب أحمد الشيشينى، بشأن تضرر قرى أبو ريه والصواف ومكايد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من تغيير مسار طريق محور عمروس مما سيتسبب في إهدار جزء كبير من الأراضى الزراعية، الأمر الذى يعد إهدار للمال العام.



استمرار مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:النائب محمد ثابت الجمال، بشأن إهمال الشركة المنفذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربى، وعدم اتباعها، إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في العمل مما يتسبب في وقوع حوادث يومية على هذا الطريق.



النائب محمود السيد محمد، بشأن التعديل في إتجاه محور وسط الدلتا في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة إتجاه مركز كوم حمادة حيث أن المخطط القديم كان سيحافظ على مساحة الرقعة الزراعية بشكل كبير.



- النائب أحمد الشيشينى، بشأن تضرر قرى أبو ريه والصواف ومكايد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من تغيير مسار طريق محور عمروس مما سيتسبب في إهدار جزء كبير من الأراضى الزراعية، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام.