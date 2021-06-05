ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة خاطفة للأنظار.



وظهرت ياسمين صبري، بلوك مميز، حيث ارتدت بدي باللون الابيض، وجيب منقوش، وأضافت لمسة جمالية باكسسوارات بسيطة، وتسريحة شعرها المنسدل على كتفيها.



وكانت أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.