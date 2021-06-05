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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعتقل مراسلة الجزيرة في حي الشيخ جراح.. وحماس تعلق

إسرائيل تعتقل مراسلة
إسرائيل تعتقل مراسلة الجزيرة في حي الشيخ جراح

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري بعد الاعتداء عليها بالضرب في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال الصحفية جيفارا البديري مراسلة قناة الجزيرة في القدس المحتلة وهي تقوم بعملها.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان إن "مشهد الاعتداء على الزميلة البديري من قوات كبيرة من عناصر الاحتلال وتواجد المستوطنين بعد وضع الأغلال في يديها يدل على أي مستوى من التوحش الذي وصل اليه الاحتلال والذي يشن في نفس الوقت حرباً شرسة على الصحفيين، خاصة في القدس المحتلة، ما يعد شاهدًا آخر يدعو إلى توفير حماية دولية للإعلاميين، ومحاكمة المعتدين عليهم".

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وكررت الوزارة دعوة مجلس الأمن لتنفيذ قراره 2222 الضامن لحماية الصحفيين وعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، وطالبت الجهات الأممية ذات الصلة بالضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح 26 صحفيًا فلسطينيًا من معتقلاتها.

فيما قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن "اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة الجزيرة جيفارا البديري، يؤكد السلوك العدواني للاحتلال لكل وسيلة يمكن أن تكشف جرائمه ضد شعبنا وتفضح سلوكه العنصري".

وأوضح أنها "محاولة لفرض روايته الكاذبة وتغييب رواية شعبنا الصادقة وهو ما حاول تحقيقه من استهداف المؤسسات الإعلامية في عدوانه الأخير على قطاع غزة".

حي الشيخ جراح مراسلة الجزيرة جيفارا البديري قناة الجزيرة القدس إسرائيل الاحتلال حماس

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