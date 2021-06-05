إسرائيل تعتقل مراسلة الجزيرة في حي الشيخ جراح.. وحماس تعلق

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري بعد الاعتداء عليها بالضرب في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال الصحفية جيفارا البديري مراسلة قناة الجزيرة في القدس المحتلة وهي تقوم بعملها.

#شاهد لحظة اعتقال قوات الاحتلال لمراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة pic.twitter.com/fBAttex5dS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 5, 2021

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان إن "مشهد الاعتداء على الزميلة البديري من قوات كبيرة من عناصر الاحتلال وتواجد المستوطنين بعد وضع الأغلال في يديها يدل على أي مستوى من التوحش الذي وصل اليه الاحتلال والذي يشن في نفس الوقت حرباً شرسة على الصحفيين، خاصة في القدس المحتلة، ما يعد شاهدًا آخر يدعو إلى توفير حماية دولية للإعلاميين، ومحاكمة المعتدين عليهم".

وكررت الوزارة دعوة مجلس الأمن لتنفيذ قراره 2222 الضامن لحماية الصحفيين وعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، وطالبت الجهات الأممية ذات الصلة بالضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح 26 صحفيًا فلسطينيًا من معتقلاتها.

فيما قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن "اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة الجزيرة جيفارا البديري، يؤكد السلوك العدواني للاحتلال لكل وسيلة يمكن أن تكشف جرائمه ضد شعبنا وتفضح سلوكه العنصري".

وأوضح أنها "محاولة لفرض روايته الكاذبة وتغييب رواية شعبنا الصادقة وهو ما حاول تحقيقه من استهداف المؤسسات الإعلامية في عدوانه الأخير على قطاع غزة".