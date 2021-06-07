بيان عاجل للسفارة الأمريكية بشأن الهجوم الإرهابي في سبها الليبية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سبها الليبية، أمس الأحد.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع يوم الأحد في سبها ، والذي أودى بحياة ضابطين على الأقل من جهاز البحث الجنائي هما النقيب إبراهيم عبد النبي المانع الخيالي ، والملازم عباس أبو بكر علي الشريف".

وأضافت: "وبينما ننتظر المزيد من التفاصيل حول هذا التفجير المميت، علينا أن نتذكر أن هنالك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا".

وأكدت السفارة الأمريكية وقوف واشنطن أولئك الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لليبيا، بما في ذلك من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتوحيد مؤسسات البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، أعلن اليوم الإثنين، مسئوليته عن التفجير الإرهابي الذي تعرضت له مدينة سبها الليبية.

وقالت وسائل إعلام محلية ليبية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر انفجار وقع عند نقطة تفتيش بمدينة سبها الواقعة جنوب ليبيا.

وأشارت مصادر أخرى، إلى أن المجلس البلدي في سبها أكد مقتل اثنين من رجال الأمن، وإصابة آخر في تفجير السيارة المفخخة.

وبحسب مصادر أمنية، وقع الانفجار عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة عند نقطة التفتيش، ولم يتسنَ بعد الحصول على تعليق من الشرطة.