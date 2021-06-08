مصرع سيدة بالفيوم تحت عجلات اللودر

دهس لودر أحدى السيدات من قرية الاعلام بمركز سنورس بمحافظة الفيوم ، أثناء عبورها الطريق العام ، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى .

كان اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم ، قد تلقى أخطار من العميد مأمور مركز شرطة سنورس بالحادث .

تبين من التحقيقات أن أحدى السيدات تدعى أسماء أمين (29 سنة ) من قرية الاعلام التابعة لمركز سنورس ، كانت تعبر الطريق العام بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض ، فاصطدمت بلودر وسقطت تحت عجلاته لتلقى مصرعها فى الحال.

تم نقل السيدة المتوفاة الى مشرحة مستشفى الفيوم العام ،وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .