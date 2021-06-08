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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع سيدة بالفيوم تحت عجلات اللودر

لودر صورة أرشيفية
لودر صورة أرشيفية

 

دهس لودر أحدى السيدات من قرية الاعلام بمركز سنورس بمحافظة الفيوم ، أثناء عبورها الطريق العام ، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى .

 

كان اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم ، قد تلقى أخطار من العميد مأمور مركز شرطة سنورس بالحادث .

 

تبين من التحقيقات أن  أحدى السيدات تدعى أسماء أمين (29 سنة ) من قرية الاعلام التابعة لمركز سنورس  ، كانت تعبر الطريق العام بالقرب  من ميدان عبد المنعم رياض ، فاصطدمت بلودر وسقطت تحت عجلاته لتلقى مصرعها فى الحال.

 

 

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تم نقل السيدة المتوفاة الى مشرحة مستشفى الفيوم العام ،وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

 

مصرع سيدة أبشواى بالفيوم تحت عجلات لودر

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