سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في اليوم الرابع على التوالي وتحديدا مع انتهاء تعاملات اليوم السبت الموافق 6-9-2025، على مستوي السوق الرسمية.

استقرار الدولار اليوم

وفقا لأخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الأربعاء الماضي؛ شهد سعر الدولار استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري على مستوي الجهاز المصرفي.

اجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك المصرية منذ صباح الخميس بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف و مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

عودة البنوك للعمل

مع انتهاء آخر يوم إجازة للعاملين في الجهاز المصرفي اعتبارا من مساء السبت، سيتم العودة للعمل علي مستوي البنوك المصرية وفروعها المنتشرة بأرجاء ومناطق الجمهورية في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا وذلك يوم الأحد المقبل حتي الخميس من نفس الأسبوع.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لآخر تحديث مسجل لسعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري ليصبح 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، ميد بنك"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أقل سعر نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات،نكست، أبوظبي التجاري، البركة".

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 48,53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي،الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، بيت التمويل الكويتي”