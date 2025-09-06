قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن : صلاح رمز وطني ..ونفسي يسجل مليون هدف
ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات على الدول التي تعتقل مواطنين أمريكيين
اتصال غالي وعزيز.. طبيب فاقد بصره يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي
أجمل وأطيب الناس .. تعرف على وصف شكل سيدنا رسول الله
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025
98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الطوارئ الروسية تسجل 15 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا
عاوز تجيب جون كلمه ..سيف زاهر يتغني بأداء عمر مرموش
إبراهيم حسن: الفوز على إثيوبيا محطة مهمة في مشوار التأهل
إسلام صادق عن فوز منتخب مصر: الأخطاء ساذجة والأداء متواضع
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمال غزة
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6-9-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في اليوم الرابع على التوالي وتحديدا مع انتهاء تعاملات اليوم السبت الموافق 6-9-2025، على مستوي السوق الرسمية.

استقرار الدولار اليوم

وفقا لأخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الأربعاء الماضي؛ شهد سعر الدولار استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري على مستوي الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

اجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك المصرية منذ صباح  الخميس بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف و مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

البنك المركزي

عودة البنوك للعمل

مع انتهاء آخر يوم إجازة للعاملين في الجهاز المصرفي اعتبارا من مساء  السبت، سيتم العودة للعمل علي مستوي البنوك المصرية وفروعها المنتشرة بأرجاء ومناطق الجمهورية في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا وذلك يوم الأحد المقبل حتي الخميس من نفس الأسبوع.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لآخر تحديث مسجل لسعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري ليصبح 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، ميد بنك"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أقل سعر نحو  48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات،نكست، أبوظبي التجاري، البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو  48,53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي،الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، بيت التمويل الكويتي”

