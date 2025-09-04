سعر الدولار مساء اليوم 4-9-2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 4-9-2025 علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع

أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار اليوم مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، ميد بنكـ، كريدي أجريكول"

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات،نكست، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري"

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل في أغلب البنوك نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس،الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB،مصر، الأهلي المصري"

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي"