الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار
موسكو تطرد دبلوماسياً إستونياً رداً على خطوة مماثلة من تالين
بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟
هل ينعقد الزواج عبر مكالمة هاتفية أو برسائل مباشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 5-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر سعر الدولار أمام الجنيه، ثباتا في بداية تعاملات اليوم الجمعة 5-9-2025 علي مستوي السوق الرسمية بمدن ومناطق الجمهورية.

تحركات الدولار

خلال الأسبوع الجاري ارتفعت سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار 4 قروش مع آخر يوم عمل في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم 

مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار

إجازة البنوك

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية مساء الأربعاء الماضي لمدة 3 أيام متصلة بسبب إجازة احتفالات المولد النبوي الشريف ومواعيد الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

سعر الدولار في مصر

أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار اليوم مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، ميد بنكـ، كريدي أجريكول"

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات،نكست، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري”

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل في أغلب البنوك نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس،الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB،مصر، الأهلي المصري”

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار اليوم سعر الدولار أمام الجنيه مال واعمال اخبار مصر الدولار مقابل الجنيه أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

