قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: العدوان لن يقابل إلا بمثله.. وحدود مصر خط أحمر
رئيس الوزراء البريطاني ينعي دوقة كِنت: رمز التفاني والإنسانية في العائلة المالكة
مبابي يحصد جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد
البحوث الإسلامية: فتح باب التقدم إلى المسابقة العامة للإيفاد| اعرف الشروط
50 جنيه انخفاضا.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بشأن أسعار اللحوم بالأسواق
سفير مصر في تونس: بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة الاثنين المقبل
ترامب يلوح برسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات مع استثناء شركات كبرى
منشور صادم من موسيماني يخص الأهلي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب العودة إلى المفاوضات لضمان استعادة الرهائن
هل الصور والتماثيل التذكارية حرام؟.. يسري جبر: لها 3 أحكام في الإسلام
الدويري: مصر نجحت في تهدئة التوتر بين فتح وحماس بعد وفاة ياسر عرفات
أطلقه أحمد موسى .. هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر التريند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم الجمعة 5-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر جرام أشهر عيار ذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

معدل زيادة عيار 21 اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شهرة بمقدار 60 جنيها على الأقل مع اقتراب اغلاق تعاملات اليوم .

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4850 جنيه للبيع و4875 جنيها للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

تحركات الذهب

مع بداية تداولات اليوم الجمعة، ارتفع سعر جرام الذهب في المتوسط بقيمة تبلغ 60 جنيها علي الأقل، ليصل مجمل صعوده خلال الأسبوع الجاري مقدار كسر حاجز الـ 280 جنيها على الأقل.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5542 جنيها للبيع و5571 جنيها للشراء.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4850 جنيها للبيع و4875 جنيها  للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4157 جنيها للبيع و4178 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3233 جنيها للبيع و3250 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب اليوم  نحو 3596 دولارا للبيع و3597 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38.8 ألف جنيه للبيع و39 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

إعفاءات ضريبية على الذهب المستعمل

وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل وأن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني، وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وايفات.

سعر الذهب اليوم في مصر

أشار «عبد الغني»، إلى أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الأخيرة حتى أصبحت مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية وهناك رؤية لأن تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك إقبالًا متزايدًا على الاستثمار في الذهب كملجأ آمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وإرتفاع معدل التضخم.

سعر عيار 21 1اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

سوزي الاردنية

ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها

ترشيحاتنا

جثث التضحية

اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

الهارد جل

يسبب السرطان والعقم .. أوربا تمنع استخدام الهارد جل | تفاصيل

التدخين

للنساء .. أسباب تدفعك للإقلاع عن التدخين

بالصور

زيت الخروع لعلاج الإمساك .. تعرف على فوائده وطريقة استخدامه

كيف يعمل زيت الخروع في الجسم لعلاج الإمساك؟
كيف يعمل زيت الخروع في الجسم لعلاج الإمساك؟
كيف يعمل زيت الخروع في الجسم لعلاج الإمساك؟

ما هو أفضل وقت لغسل الأسنان: قبل الإفطار أم بعده؟

تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان

خضروات ممنوع تخزينها في الثلاجة .. تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظها

خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة

نشرة المرأة والمنوعات | أوروبا تمنع استخدام الهارد جل .. اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لجثث بأيدٍ مقيدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد