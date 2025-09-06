أجمل وأطيب الناس .. تعرف على وصف شكل سيدنا رسول الله

في ذكرى المولد النبوي الشريف، كان سيدنا رسول الله أجملَ النَّاس من بعيد، وأملَحَهُم من قريب، بهيَّ الطلعة، طلْقَ المُحيَّا، فخمًا مُفخَّمًا، مستدير الوجه مستنيره، يتلألأُ تلألؤَ القمر ليلةَ البدر، واسعَ العينين، شديدَ سوادهما في شِدَّة بياضهما، أسوَدَ أجْفَان العَينين، أَكْحَل.

كما كان سيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مُستقيمَ الأَنْف، أفْلَجَ الأسنان، برَّاق الثَّنَايا، رقيق الشَّفتين، تام الأذنين، طويلَ العُنق، سهلَ الخدَّين، مُرسلَ الشَّعر أسْوَدَه، كثيف اللحية.

مستوي القامة، معتدلَ الخلق، قليلَ اللَّحم، مُتماسكَ البدن، قويَّ البِنْيَة.

ومن وصف النبي الكريم أنه ليس بالطَّويل ولا القصير؛ وكان إلى الطُّول أقربَ، إذا جَلَسَ كان كتِفُه أعلى من مُجالِسِه.

عريض الصَّدر والظَّهر، سواء الصدر والبطن، أشعر الذراعين، ليّنَ الكفَّين، طويلَ الأصابع، رَحْبَ الرَّاحة، عند كتفه الأيسرِ خاتَمُ النبوَّة، ضخم القدمين ليِّنَهما.

وكان في صوت النبي بُحَّة وخُشونة وحُسْنٌ، كأنّ منطقَه خرزاتُ نظْمٍ تَنحدر، كما كان سيدنا النبي أطيب الناس ريحًا من غير تطيُّب، طَيِّبًا مُطَيَّبًا ﷺ في حَياته وبعْد التحاقه بالرفيق الأعلى.

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحسنَ الناس صورة، وأتمَّهم خلقة، وأجملهم هيئة، لَمْ يُرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ.