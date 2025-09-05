هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة .. أحمد كريمة يرد ويكشف مفاجأة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن المولد النبوي معظم شرعا، والذي عظمه صاحبه صلى الله عليه وسلم، وأن يوم مولد النبي يستحب الصوم فيه، وأن صوم يوم الاثنين من كل أسبوع من الأيام المستحبة.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة كما يردد البعض، ويهاجمون الأزهر الشريف، وأن البدعة تكون في العبادات وليست المناسبات والعادات.

ولفت إلى أن أهل العلم أباحوا الاحتفال بالمولد النبوي بالشكل العملي المنضبط، وأن ابن تيمية قديس المتسلفة، أجاز الاحتفال بالمولد النبوي، وأن المتسلفة قبل الهجوم على الأزهر الرد على ابن تيمية.