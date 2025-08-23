قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
ديني

أحمد كريمة ينتقد معاقبة المتخلفين عن صلاة الجمعة: العبادة لا تؤتى بالإكراه

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
عبد الرحمن محمد

أثار تطبيق دولة ماليزيا لعقوبات مشددة على الرجال المسلمين الذين يتغيبون عن أداء صلاة الجمعة دون عذر، ردود فعل مختلفة، من بينها تعليق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذي أكد أن التزام المسلمين بفرائض دينهم ينبغي أن يكون بدافع ذاتي وبنية صافية، لا بقرارات إلزامية أو تهديد بعقوبات.

وأوضح الدكتور كريمة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن كل دولة لها الحق في وضع القوانين التي تراها مناسبة لشعبها، مؤكدًا: "نحن لا نتدخل في شؤون الدول، لكننا نذكر بالمبدأ الإسلامي العام، وهو أن العبادات لا تكون مجدية ولا مقبولة إلا إذا خرجت من القلب خالصة لله".

وانتقد كريمة لجوء بعض الحكومات إلى فرض الغرامات أو الحبس كوسيلة لإجبار الناس على الصلاة، قائلًا: "العقوبات لم ترد لا في القرآن، ولا في السنة، ولا في إجماع العلماء، عندما يتعلق الأمر بترك الصلاة دون إنكار لمشروعيتها. الأولى أن نوجّه الناس ونربّيهم على حب الطاعة لا الخوف من العقوبة".

واستشهد بأكثر من آية قرآنية تؤكد على الإخلاص في العبادة، منها قول الله تعالى:
"قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"،
وقوله: "فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ"،
وكذلك: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ".

وأشار كريمة إلى أن الشريعة تفرّق بين من يترك الصلاة عن تهاون أو كسل، وبين من ينكر فرضيتها، فالثاني يُحاسَب دينيًا ودنيويًا، أما الأول فالأولى معه التذكير والنصح لا الزجر والسجن.

أحمد كريمة صلاة الجمعة العقوبات الدينية العبادة في الإسلام الشريعة الإسلامية

