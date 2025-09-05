أحمد كريمة: الاحتفال بالمولد النبوي مباح والشرع لم يحرمه

حسم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الجدل المثار بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وشراء المواطنين حلويات في هذا اليوم وتناولها فرحا بذكرى مولد النبي.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه يجب التفرقة بين العيد والموسم والمناسبة، موضحًا أن العيد هو عيد الأضحى والفطر، والمواسم مثل أيام التشريق من ذي الحجة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المناسبات منها الهجرة النبوية، والإسراء والمعراج، وتحويل القبلة، ومناسبة مولد النبي، فكل هذه المناسبات عادات وليست عبادات.

وأشار إلى أن عادات الاحتفال بالمولد النبوي من العادات الحسنة، وتدخل في باب المصالح المرسلة، ولم يرد من الشرع أمر بالأعمال أو الأهمال، ولا يستطيع أحد أن يحرمها، فحكمها الإباحة مثل المناسبات الوطنية والاجتماعية.