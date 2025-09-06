مدرب إثيوبيا يعترف بقوة منتخب مصر بعد الخسارة في تصفيات المونديال

خسر منتخب إثيوبيا أمام نظيره المصري بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبهذا الانتصار عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة، بينما تراجعت حظوظ المنتخب الإثيوبي في المنافسة على بطاقة التأهل.

تيفيري: مصر فرضت سيطرتها بالشوط الأول

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، تحدث المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، ميساي تيفيري، مؤكدًا أن المنتخب المصري قدم مباراة قوية وكان الطرف الأكثر سيطرة منذ البداية. وأوضح: “منتخب مصر قوي للغاية، وكان ضاغطًا علينا بشكل مستمر في الشوط الأول، الأمر الذي صعّب من مهمتنا على أرض الملعب”.

ركلتا جزاء أربكتا إثيوبيا

وأضاف تيفيري أن الضغط الهجومي الكبير الذي مارسه الفراعنة أدى إلى ارتكاب أخطاء داخل منطقة الجزاء، ما أسفر عن احتساب ركلتي جزاء استغلهما المنتخب المصري للتسجيل. وأشار إلى أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، قائلاً: “كنا سيئين للغاية، لكننا تحسنا إلى حد ما بعد الاستراحة، واستطعنا إيقاف بعض الهجمات المصرية”.

ورغم الهزيمة، شدد تيفيري على أن منتخب إثيوبيا لن يستسلم بسهولة، معترفًا بأن مهمة التأهل إلى كأس العالم 2026 أصبحت أكثر صعوبة. واختتم تصريحاته بالقول: “التأهل الآن يبدو معقدًا جدًا، ولكننا سنواصل العمل بجدية وسنقاتل حتى النهاية من أجل الحفاظ على حظوظنا في المنافسة”



