رياضة

إبراهيم حسن: الفوز على إثيوبيا محطة مهمة في مشوار التأهل

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
رباب الهواري

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الانتصار الذي حققه الفراعنة على منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، يمثل خطوة بالغة الأهمية في طريق المنتخب نحو بلوغ المونديال.

 

التوقف الدولي.. نقطة فارقة للمنتخب

أوضح إبراهيم حسن أن فترة التوقف الدولي الحالية تعد من أهم المحطات في مشوار المنتخب، حيث جرى الإعداد لها بشكل خاص باعتبارها فرصة لبناء التجانس وتصحيح الأخطاء. وأضاف أن الجهاز الفني تحدث بوضوح مع اللاعبين حول أهمية هذا المعسكر، واعتبره نقطة تحول ستساعد المنتخب على الحفاظ على صدارته وتوسيع الفارق مع المنافس المباشر بوركينا فاسو.


 

قوة المنافسة الإفريقية
 

وشدد مدير المنتخب على أن التصفيات الحالية لا تعرف السهولة، فكل مباراة لها حساباتها الخاصة وتحتاج إلى تركيز عالٍ. ورغم ذلك، يرى أن منتخب مصر يمتلك جيلاً مميزًا من النجوم القادرين على صناعة الفارق، وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، اللذان يقدمان مستويات كبيرة ولديهما رغبة صادقة في تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وإسعاد الجماهير.

هدف المنتخب.. الحسم أمام بوركينا فاسو
 

وكشف إبراهيم حسن أن الهدف الأبرز للجهاز الفني هو حسم بطاقة التأهل مبكرًا من خلال مواجهة بوركينا فاسو المقبلة، معتبرًا أن تحقيق ذلك سيمنح المنتخب حالة من الاستقرار والهدوء قبل الدخول إلى المرحلة النهائية من التصفيات.


 

ويستعد منتخب مصر لمباراة قوية خارج الديار أمام بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة. ويكفي الفراعنة الحصول على نقطة التعادل فقط من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يجعل اللقاء بمثابة اختبار حقيقي لعزيمة وإصرار اللاعبين على مواصلة المشوار بنجاح


 

منتخب مصر ابراهيم حسن تصفيات كأس العالم

