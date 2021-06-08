صدمة جديدة بسبب إصابات كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت اللجنة إن الإصابات بينها 19 محلية، و14 قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم، عن إعداد مختبر، تابع للحكومة الأمريكية، تقريرًا، يرجح فيه تسرب فيروس كورونا من معمل في مدينة ووهان الصينية.

ومن ناحية أخرى، وجه رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، تحذيرا لدول العالم؛ لتوخي الحذر في تخفيف القيود، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال، في كلمة له، إنه مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فإن الوباء يسير بشكل متزايد في بلدان كثيرة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "العالم يشهد إشارات مشجعة فيما يتعلق بـ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث انخفض عدد حالات الإصابة للأسبوع السادس على التوالي، كما انخفض عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي".

ولفت أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في جنيف، مساء الإثنين، إلى أنه رغم ذلك فإن هناك ثلاث مناطق في العالم زاد فيها عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضى.

وأوضح أن العالم يشهد اتجاهين للجائحة، حيث يواجه عدد من البلدان وضعا خطيرا للغاية، بينما بدأت بلدان أخرى، وهي التي حققت نسبة كبيرة من تطعيم سكانها لتوفر اللقاحات لديها في تخفيف القيود الاجتماعية والإجراءات والقيود، خاصة مع انخفاض عدد الوفيات لديها، وتحديدا لدى السن الأعلى.