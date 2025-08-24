طارق الجنايني يُطالب بحظر النشر في أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أعرب المنتج طارق الجنايني عن استيائه من كثرة تداول الأخبار المتعلقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدًا أن هذه التغطية الإعلامية المستمرة باتت مزعجة وغير مبررة.

وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":"نفسي يصدروا قرار بحظر النشر في كل ما يخص شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب."

وتصدرَت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على جوجل، بعد بيان محاميها ياسر قنطوش، الذي كشف خلاله عن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وقد هاجمت شيرين وشقيقها، وكذلك حسام حبيب، المحامي ياسر قنطوش بسبب ما نشره عبر صفحته، وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم الخاصة.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا.

وأكدت شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة، وما مرت به من مواقف وتجارب سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.