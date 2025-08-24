قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق الجنايني يُطالب بحظر النشر في أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

حسام وشيرين
حسام وشيرين
منار نور

أعرب المنتج طارق الجنايني عن استيائه من كثرة تداول الأخبار المتعلقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدًا أن هذه التغطية الإعلامية المستمرة باتت مزعجة وغير مبررة.

وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":"نفسي يصدروا قرار بحظر النشر في كل ما يخص شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب."

وتصدرَت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على جوجل، بعد بيان محاميها ياسر قنطوش، الذي كشف خلاله عن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وقد هاجمت شيرين وشقيقها، وكذلك حسام حبيب، المحامي ياسر قنطوش بسبب ما نشره عبر صفحته، وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم الخاصة.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونيًا في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حاليًا.

وأكدت شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيدًا، وأن مسيرتها الفنية الطويلة، وما مرت به من مواقف وتجارب سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

شيرين عبد الواهاب حسام حبيب عودة شيرين وحسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

سامسونج

خبر صادم لملاك هواتف سامسونج وموتورولا.. T-Mobile قد لا تدعم الإنترنت الفضائي على أجهزتكم أبداً

رينو الجديدة

رينو أوسترال… تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية .. تفاصيل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

بالصور

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

صداع الجوع.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه

تسبب سرطان المريء.. لا تأكلوا الرنجة النيئة أو مجهولة المصدر

الرنجة
الرنجة
الرنجة

صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد